https://ria.ru/20210414/veterinar-1728196313.html
В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность
В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность
Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:51
2021-04-14T10:51
2021-04-14T10:51
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db38ceb2b6b8ca68294b095e2051f91b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложив также создать реестр ветеринарных врачей."Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Еще одна инициатива депутата касается специфики лечения животных: если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, а задача не решена, следует разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Эта формула уже является протоколом во многих странах. В России, как отметил председатель комиссии, по факту делается то же самое, но "делается из-под палки": владельцу животного зачастую предлагается самому купить тот или иной препарат."Мы считаем, что должен быть реестр ветеринарных враче для того, чтобы человек, который обращается к ветеринару либо в клинике, либо к ветеринару, который занимается частной практикой, мог проверить, является ли этот ветеринар ветеринаром, какие отзывы, какое образование у него и так далее", - добавил Бурматов. -0-
https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html
https://ria.ru/20200420/1570312788.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91da1c3f2163662b1007814709d5eaad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владимир бурматов, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
, предложив также создать реестр ветеринарных врачей.
"Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Еще одна инициатива депутата касается специфики лечения животных: если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, а задача не решена, следует разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Эта формула уже является протоколом во многих странах. В России
, как отметил председатель комиссии, по факту делается то же самое, но "делается из-под палки": владельцу животного зачастую предлагается самому купить тот или иной препарат.
"Мы считаем, что должен быть реестр ветеринарных враче для того, чтобы человек, который обращается к ветеринару либо в клинике, либо к ветеринару, который занимается частной практикой, мог проверить, является ли этот ветеринар ветеринаром, какие отзывы, какое образование у него и так далее", - добавил Бурматов. -0-