https://ria.ru/20210414/veterinar-1728196313.html

В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность

В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность

Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:51

2021-04-14T10:51

2021-04-14T10:51

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госдума рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложив также создать реестр ветеринарных врачей."Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Еще одна инициатива депутата касается специфики лечения животных: если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, а задача не решена, следует разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Эта формула уже является протоколом во многих странах. В России, как отметил председатель комиссии, по факту делается то же самое, но "делается из-под палки": владельцу животного зачастую предлагается самому купить тот или иной препарат."Мы считаем, что должен быть реестр ветеринарных враче для того, чтобы человек, который обращается к ветеринару либо в клинике, либо к ветеринару, который занимается частной практикой, мог проверить, является ли этот ветеринар ветеринаром, какие отзывы, какое образование у него и так далее", - добавил Бурматов. -0-

https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html

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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество