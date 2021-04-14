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В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность
В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность
Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:51
2021-04-14T10:51
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложив также создать реестр ветеринарных врачей."Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Еще одна инициатива депутата касается специфики лечения животных: если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, а задача не решена, следует разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Эта формула уже является протоколом во многих странах. В России, как отметил председатель комиссии, по факту делается то же самое, но "делается из-под палки": владельцу животного зачастую предлагается самому купить тот или иной препарат."Мы считаем, что должен быть реестр ветеринарных враче для того, чтобы человек, который обращается к ветеринару либо в клинике, либо к ветеринару, который занимается частной практикой, мог проверить, является ли этот ветеринар ветеринаром, какие отзывы, какое образование у него и так далее", - добавил Бурматов. -0-
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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуме предложили лицензировать ветеринарную деятельность

10:51 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ветеринарную деятельность необходимо лицензировать, с такой позицией выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложив также создать реестр ветеринарных врачей.
"Нас очень беспокоит то, что происходит сегодня с лечением домашних животных... Мы выступаем за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности, и соответствующую инициативу мы подготовили. Мы считаем, что ветеринарные клиники должны лицензироваться, потому что они имеют дело с живыми существами", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Еще одна инициатива депутата касается специфики лечения животных: если исчерпан перечень ветеринарных препаратов, а задача не решена, следует разрешить использовать препараты из медицинского перечня. Эта формула уже является протоколом во многих странах. В России, как отметил председатель комиссии, по факту делается то же самое, но "делается из-под палки": владельцу животного зачастую предлагается самому купить тот или иной препарат.
"Мы считаем, что должен быть реестр ветеринарных враче для того, чтобы человек, который обращается к ветеринару либо в клинике, либо к ветеринару, который занимается частной практикой, мог проверить, является ли этот ветеринар ветеринаром, какие отзывы, какое образование у него и так далее", - добавил Бурматов. -0-
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