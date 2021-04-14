https://ria.ru/20210414/vaktsinatsiya-1728233851.html

Онлайн-конференция, посвященная исследованию доверия к вакцинации

Онлайн-конференция, посвященная исследованию доверия к вакцинации

16 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Вакцинация: путь от сомнения к доверию".

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным заболеваниям Владимир ЧУЛАНОВ;- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат ФАРРАХОВ;- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.К участию приглашен представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение" РАНХиГС, советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.Вакцинация населения – ключевой инструмент формирования коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям. Традиционно считалось, что главная проблема – создать надежную и безопасную вакцину. Как показывает опыт, низкая приверженность и недоверие к вакцинации стали не менее значимым препятствием для достижения необходимого охвата профилактическими прививками. В рамках платформы "Эффективное здравоохранение" РАНХиГС проведено комплексное исследование, посвященное изучению ключевых факторов, оказывающих влияние на снижение доверия населения к вакцинации. В ходе мероприятия состоится презентация основных выводов исследования и предложений, нацеленных на повышение доверия и приверженности граждан к вакцинации. Представители государственных органов власти и эксперты обсудят ключевые направления системной работы по развитию культуры иммунопрофилактики. Особое внимание будет уделено возможностям и перспективам разработки "дорожной карты", мероприятия которой могут стать действенным инструментом повышения приверженности населения к одному из наиболее эффективных и безопасных методов профилактики инфекционных заболеваний. Что показали результаты исследования "Формирование приверженности населения вакцинопрофилактике в изменившемся мире"? Какие системные изменения необходимы для повышения доверия населения и формирования осознанного подхода к вакцинации? Как сформировать коллективный иммунитет с учетом индивидуального подхода? С кем и как правильно выстраивать диалог о вакцинопрофилактике? Какой должна быть эффективная коммуникационная стратегия для победы в информационной войне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы