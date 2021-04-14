Онлайн-конференция, посвященная исследованию доверия к вакцинации
16 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Вакцинация: путь от сомнения к доверию".
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Участники:
- заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным заболеваниям Владимир ЧУЛАНОВ;
- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат ФАРРАХОВ;
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
К участию приглашен представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Участники:
- заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным заболеваниям Владимир ЧУЛАНОВ;
- член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Айрат ФАРРАХОВ;
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
К участию приглашен представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение" РАНХиГС, советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.
Вакцинация населения – ключевой инструмент формирования коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям. Традиционно считалось, что главная проблема – создать надежную и безопасную вакцину. Как показывает опыт, низкая приверженность и недоверие к вакцинации стали не менее значимым препятствием для достижения необходимого охвата профилактическими прививками.
В рамках платформы "Эффективное здравоохранение" РАНХиГС проведено комплексное исследование, посвященное изучению ключевых факторов, оказывающих влияние на снижение доверия населения к вакцинации.
В рамках платформы "Эффективное здравоохранение" РАНХиГС проведено комплексное исследование, посвященное изучению ключевых факторов, оказывающих влияние на снижение доверия населения к вакцинации.
В ходе мероприятия состоится презентация основных выводов исследования и предложений, нацеленных на повышение доверия и приверженности граждан к вакцинации. Представители государственных органов власти и эксперты обсудят ключевые направления системной работы по развитию культуры иммунопрофилактики. Особое внимание будет уделено возможностям и перспективам разработки "дорожной карты", мероприятия которой могут стать действенным инструментом повышения приверженности населения к одному из наиболее эффективных и безопасных методов профилактики инфекционных заболеваний.
Что показали результаты исследования "Формирование приверженности населения вакцинопрофилактике в изменившемся мире"? Какие системные изменения необходимы для повышения доверия населения и формирования осознанного подхода к вакцинации? Как сформировать коллективный иммунитет с учетом индивидуального подхода? С кем и как правильно выстраивать диалог о вакцинопрофилактике? Какой должна быть эффективная коммуникационная стратегия для победы в информационной войне?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Что показали результаты исследования "Формирование приверженности населения вакцинопрофилактике в изменившемся мире"? Какие системные изменения необходимы для повышения доверия населения и формирования осознанного подхода к вакцинации? Как сформировать коллективный иммунитет с учетом индивидуального подхода? С кем и как правильно выстраивать диалог о вакцинопрофилактике? Какой должна быть эффективная коммуникационная стратегия для победы в информационной войне?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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