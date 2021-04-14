https://ria.ru/20210414/vaktsinatsiya-1728170333.html
Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для людей определенных профессий после включения ее в национальный календарь профилактических прививок,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T03:07
2021-04-14T03:07
2021-04-14T03:08
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для людей определенных профессий после включения ее в национальный календарь профилактических прививок, считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение дополнить утвержденный перечень профилактических прививок вакцинацией против коронавирусной инфекции. В настоящее время прививка для профилактики COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.Она уточнила, что в национальном календаре, вероятно, будут уточнены категории граждан, для которых вакцинация станет обязательной. При этом подобная практика не нова, для медицинских работников уже сейчас есть обязательные прививки, например, от вирусного гепатита.Отказавшихся от вакцинации, по словам Улумбековой, смогут отстранять от работы."Дело в том, что человек может представлять угрозу для окружающих. Если у него есть какие-то противопоказания для вакцинации, значит, он не может заниматься этим видом работы, так же, как люди с определенными заболеваниями не могут работать, например, машинистом поезда", - пояснила эксперт.Она подчеркнула, что во всех развитых странах, если человек не сделал определенный вид прививок, то его могут не допускать к какому-то виду работ или к оказанию определенных услуг.
https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728085173.html
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россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр жуков, госдума рф, москва, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса
может стать обязательной для людей определенных профессий после включения ее в национальный календарь профилактических прививок, считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков
сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение дополнить утвержденный перечень профилактических прививок вакцинацией против коронавирусной инфекции. В настоящее время прививка для профилактики COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
"Сейчас уже понятно, что мы с этой инфекцией надолго, поэтому ее переводят в основную часть национального календаря, и, я уверена, что для определенных категорий работников ее сделают обязательной", - рассказала РИА Новости Улумбекова.
Она уточнила, что в национальном календаре, вероятно, будут уточнены категории граждан, для которых вакцинация станет обязательной. При этом подобная практика не нова, для медицинских работников уже сейчас есть обязательные прививки, например, от вирусного гепатита.
Отказавшихся от вакцинации, по словам Улумбековой, смогут отстранять от работы.
"Дело в том, что человек может представлять угрозу для окружающих. Если у него есть какие-то противопоказания для вакцинации, значит, он не может заниматься этим видом работы, так же, как люди с определенными заболеваниями не могут работать, например, машинистом поезда", - пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что во всех развитых странах, если человек не сделал определенный вид прививок, то его могут не допускать к какому-то виду работ или к оказанию определенных услуг.