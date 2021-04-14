https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728255440.html

Мусульманам пояснили, нарушает ли вакцинация от COVID-19 пост в Рамадан

Мусульманам пояснили, нарушает ли вакцинация от COVID-19 пост в Рамадан

Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не является нарушением поста, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:23

2021-04-14T15:23

2021-04-14T15:23

религия и мировоззрение

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коронавирус covid-19

рамадан

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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не является нарушением поста, сообщает министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики.Рамадан в этом году начался 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.По словам муфтия, согласно ханафитской правовой школе, которой придерживаются в КБР, "внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины – не нарушают пост".В Кабардино-Балкарии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 20 тысяч человек, оба компонента получили больше 12,3 тысячи жителей региона.

https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамадан