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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728255440.html
Мусульманам пояснили, нарушает ли вакцинация от COVID-19 пост в Рамадан
Мусульманам пояснили, нарушает ли вакцинация от COVID-19 пост в Рамадан
Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не является нарушением поста, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:23
2021-04-14T15:23
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рамадан
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не является нарушением поста, сообщает министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики.Рамадан в этом году начался 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.По словам муфтия, согласно ханафитской правовой школе, которой придерживаются в КБР, "внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины – не нарушают пост".В Кабардино-Балкарии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 20 тысяч человек, оба компонента получили больше 12,3 тысячи жителей региона.
https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамадан

Мусульманам пояснили, нарушает ли вакцинация от COVID-19 пост в Рамадан

15:23 14.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
Мужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан не является нарушением поста, сообщает министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) республики.
Рамадан в этом году начался 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.
"Вакцинация от коронавируса во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда полагается соблюдать строгий пост, не противоречит установлениям ислама. Об этом минздраву КБР сообщил сегодня председатель Духовного управления мусульман республики Хазраталий Дзасежев", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.
По словам муфтия, согласно ханафитской правовой школе, которой придерживаются в КБР, "внутривенные, внутримышечные, внутрисердечные, внутрикостные, внутрикожные и подкожные инъекции, в том числе и вакцины – не нарушают пост".
В Кабардино-Балкарии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 20 тысяч человек, оба компонента получили больше 12,3 тысячи жителей региона.
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Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рамадан
 
 
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