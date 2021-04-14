https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728228215.html
Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J
Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J
Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:34
2021-04-14T13:34
2021-04-14T15:12
религия
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
ВАРШАВА 14 апр - РИА Новости. Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.Согласно сообщению, "католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие - вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений".При этом позиция костела не исключает возможность использования вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. "Верующие, которые не имеют возможности выбора другой вакцины,… могут ими воспользоваться без моральных проблем", - говорится в документе.Согласно позиции костела, возможность вакцинации объясняется тем, что "их использование не предполагает непосредственного участия в аборте, не означает его принятия и его принудительного применения". Тем не менее, используя данную вакцину верующие должны "выражать свою позицию о недопустимости абортов".До настоящего времени Польша получила около 10 миллионов доз вакцины от четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, польша
ВАРШАВА 14 апр - РИА Новости.
Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca
и Johnson&Johnson
нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.
"В отличие от первых вакцин, использующих технологии на основе матричной РНК и не вызывающих серьезных моральных возражений, в производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов", - говорится в сообщении секретариата Конференции епископата Польши - института координации работы епископов при решении общих проблем.
Согласно сообщению, "католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие - вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений".
При этом позиция костела не исключает возможность использования вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. "Верующие, которые не имеют возможности выбора другой вакцины,… могут ими воспользоваться без моральных проблем", - говорится в документе.
Согласно позиции костела, возможность вакцинации объясняется тем, что "их использование не предполагает непосредственного участия в аборте, не означает его принятия и его принудительного применения". Тем не менее, используя данную вакцину верующие должны "выражать свою позицию о недопустимости абортов".
До настоящего времени Польша
получила около 10 миллионов доз вакцины от четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.