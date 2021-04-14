Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728228215.html
Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J
Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J
Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:34
2021-04-14T15:12
религия
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_f04feaeaeaee60d6e0ec59e1a932dccc.jpg
ВАРШАВА 14 апр - РИА Новости. Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.Согласно сообщению, "католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие - вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений".При этом позиция костела не исключает возможность использования вакцин AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. "Верующие, которые не имеют возможности выбора другой вакцины,… могут ими воспользоваться без моральных проблем", - говорится в документе.Согласно позиции костела, возможность вакцинации объясняется тем, что "их использование не предполагает непосредственного участия в аборте, не означает его принятия и его принудительного применения". Тем не менее, используя данную вакцину верующие должны "выражать свою позицию о недопустимости абортов".До настоящего времени Польша получила около 10 миллионов доз вакцины от четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson.
https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999114_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_83ce76da06e2c4f1e2b28c493ea7cac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, польша

Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

13:34 14.04.2021 (обновлено: 15:12 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА 14 апр - РИА Новости. Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.
"В отличие от первых вакцин, использующих технологии на основе матричной РНК и не вызывающих серьезных моральных возражений, в производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов", - говорится в сообщении секретариата Конференции епископата Польши - института координации работы епископов при решении общих проблем.
Согласно сообщению, "католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие - вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений".
При этом позиция костела не исключает возможность использования вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. "Верующие, которые не имеют возможности выбора другой вакцины,… могут ими воспользоваться без моральных проблем", - говорится в документе.
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 10:33Распространение коронавируса
В Греции посоветовали молодым женщинам отказаться от прививки J&J
Согласно позиции костела, возможность вакцинации объясняется тем, что "их использование не предполагает непосредственного участия в аборте, не означает его принятия и его принудительного применения". Тем не менее, используя данную вакцину верующие должны "выражать свою позицию о недопустимости абортов".
До настоящего времени Польша получила около 10 миллионов доз вакцины от четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаРелигияЗдоровье - ОбществоAstraZenecaJohnson & JohnsonПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния