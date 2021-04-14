https://ria.ru/20210414/vaktsina-1728228215.html

Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:34

2021-04-14T13:34

2021-04-14T15:12

религия

распространение коронавируса

здоровье - общество

astrazeneca

johnson & johnson

польша

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ВАРШАВА 14 апр - РИА Новости. Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.Согласно сообщению, "католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие - вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений".При этом позиция костела не исключает возможность использования вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. "Верующие, которые не имеют возможности выбора другой вакцины,… могут ими воспользоваться без моральных проблем", - говорится в документе.Согласно позиции костела, возможность вакцинации объясняется тем, что "их использование не предполагает непосредственного участия в аборте, не означает его принятия и его принудительного применения". Тем не менее, используя данную вакцину верующие должны "выражать свою позицию о недопустимости абортов".До настоящего времени Польша получила около 10 миллионов доз вакцины от четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

польша

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религия, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, польша