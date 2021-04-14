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"Не стоит указывать Путину". Британцы призвали США "не играть" с Россией
"Не стоит указывать Путину". Британцы призвали США "не играть" с Россией
Читатели Daily Mail прокомментировали новость о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на фоне ухудшения отношений... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:09
2021-04-14T19:24
россия
евросоюз
сергей рябков
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали новость о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на фоне ухудшения отношений двух стран.Накануне лидер США созвонился с российским коллегой и предложил ему встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В то же время источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. В Пентагоне заявили, что операция носит "рутинный характер", однако замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что американским военным кораблям нечего делать у берегов России."Байден должен держать свои военные корабли подальше от Черного моря. Сонный Джо не будет указывать Путину, что делать на его собственной границе. Эта ситуация может очень быстро ухудшиться", — заметил пользователь под ником Leonidas64."Нельзя просто позвонить Путину и заставить его передумать", — согласился еще один комментатор, Big Billy. Также несколько пользователей сошлись во мнении, что политика, проводимая Вашингтоном, не способствует улучшению общей ситуации. "Байден сделает ситуацию в сто раз хуже", — написал пользователь Terry. "У Джо, похоже, отваливается нижняя челюсть! Не трогайте Путина, Джо Байден! &lt;…&gt; Байден несет полную ответственность за эту эскалацию напряженности на украинской границе", — добавил BlueUniverse. "Вот что происходит, когда в Белый дом сажают слабого человека", — подытожил Nell from Falkirk. Самый развернутый комментарий оставил пользователь TomaNewton. По его мнению, Евросоюз не поддержит никакие действия Вашингтона против Путина, потому что Европе нужны российские вакцины, нефть и газ.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html
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россия, евросоюз, сергей рябков, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша

"Не стоит указывать Путину". Британцы призвали США "не играть" с Россией

15:09 14.04.2021 (обновлено: 19:24 14.04.2021)
 
© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали новость о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на фоне ухудшения отношений двух стран.
Накануне лидер США созвонился с российским коллегой и предложил ему встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В то же время источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. В Пентагоне заявили, что операция носит "рутинный характер", однако замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что американским военным кораблям нечего делать у берегов России.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
"Байден должен держать свои военные корабли подальше от Черного моря. Сонный Джо не будет указывать Путину, что делать на его собственной границе. Эта ситуация может очень быстро ухудшиться", — заметил пользователь под ником Leonidas64.
"Нельзя просто позвонить Путину и заставить его передумать", — согласился еще один комментатор, Big Billy.
"Давай, Россия. Покажи США, этому глобальному бандиту и деспоту, что они не имеют никакого влияния в вашем регионе", — призвал ken.
Также несколько пользователей сошлись во мнении, что политика, проводимая Вашингтоном, не способствует улучшению общей ситуации.
"Байден сделает ситуацию в сто раз хуже", — написал пользователь Terry.
Крейсер ВМС США Monterey - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
"У Джо, похоже, отваливается нижняя челюсть! Не трогайте Путина, Джо Байден! <…> Байден несет полную ответственность за эту эскалацию напряженности на украинской границе", — добавил BlueUniverse.
"Вот что происходит, когда в Белый дом сажают слабого человека", — подытожил Nell from Falkirk.
"У США нет абсолютно никаких причин вмешиваться", — заключил комментатор под именем Verticaldrop.
Самый развернутый комментарий оставил пользователь TomaNewton. По его мнению, Евросоюз не поддержит никакие действия Вашингтона против Путина, потому что Европе нужны российские вакцины, нефть и газ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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РоссияЕвросоюзСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)США
 
 
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