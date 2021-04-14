https://ria.ru/20210414/ukazyvat-1728251811.html

"Не стоит указывать Путину". Британцы призвали США "не играть" с Россией

"Не стоит указывать Путину". Британцы призвали США "не играть" с Россией

Читатели Daily Mail прокомментировали новость о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на фоне ухудшения отношений... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:09

2021-04-14T15:09

2021-04-14T19:24

россия

евросоюз

сергей рябков

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали новость о возможной встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на фоне ухудшения отношений двух стран.Накануне лидер США созвонился с российским коллегой и предложил ему встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В то же время источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. В Пентагоне заявили, что операция носит "рутинный характер", однако замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что американским военным кораблям нечего делать у берегов России."Байден должен держать свои военные корабли подальше от Черного моря. Сонный Джо не будет указывать Путину, что делать на его собственной границе. Эта ситуация может очень быстро ухудшиться", — заметил пользователь под ником Leonidas64."Нельзя просто позвонить Путину и заставить его передумать", — согласился еще один комментатор, Big Billy. Также несколько пользователей сошлись во мнении, что политика, проводимая Вашингтоном, не способствует улучшению общей ситуации. "Байден сделает ситуацию в сто раз хуже", — написал пользователь Terry. "У Джо, похоже, отваливается нижняя челюсть! Не трогайте Путина, Джо Байден! <…> Байден несет полную ответственность за эту эскалацию напряженности на украинской границе", — добавил BlueUniverse. "Вот что происходит, когда в Белый дом сажают слабого человека", — подытожил Nell from Falkirk. Самый развернутый комментарий оставил пользователь TomaNewton. По его мнению, Евросоюз не поддержит никакие действия Вашингтона против Путина, потому что Европе нужны российские вакцины, нефть и газ.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727502749.html

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727319680.html

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вашингтон (город)

сша

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россия, евросоюз, сергей рябков, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша