https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728316006.html

В Турции выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Турции выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в среду показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев заражения, также... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:26

2021-04-14T20:26

2021-04-14T20:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в среду показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев заражения, также зафиксирован рекордный показатель смертности за сутки - 279, сообщает пресс-служба минздрава страны.Отмечается, что с начала апреля суточный прирост случаев заражения в Турции восемь раз обновлял максимальные показатели, в последний раз во вторник - 59 187. В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничивает авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, достигло 19 миллионов человек, при этом более 7,5 миллиона получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html

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коронавирус covid-19, турция, в мире