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Туризм
https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728288602.html
"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции
"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:45
2021-04-14T17:45
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля, сообщает авиакомпания."Победа" приостановила полёты из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня в связи с введёнными оперштабом ограничениями на авиасообщение. Пассажирам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно оформлен полный возврат денежных средств."Лоукостер "Победа"... сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7000 клиентов "Победы", - говорится в сообщении.Вывозные рейсы из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.
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"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции

17:45 14.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля, сообщает авиакомпания.
"Победа" приостановила полёты из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня в связи с введёнными оперштабом ограничениями на авиасообщение. Пассажирам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно оформлен полный возврат денежных средств.
"Лоукостер "Победа"... сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7000 клиентов "Победы", - говорится в сообщении.
Вывозные рейсы из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.
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Вчера, 12:14Туризм
Ростуризм предложил обменять поездку в Турцию на путешествие по России
 
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