https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728288602.html

"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции

"Победа" сформировала график вывозных рейсов из Турции

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:45

2021-04-14T17:45

2021-04-14T17:45

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аэрофлот

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сформировал график вывозных рейсов из Турции в Россию; полеты из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля, из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля, сообщает авиакомпания."Победа" приостановила полёты из России в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня в связи с введёнными оперштабом ограничениями на авиасообщение. Пассажирам отменённых рейсов из российских городов в Турцию и обратно оформлен полный возврат денежных средств."Лоукостер "Победа"... сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7000 клиентов "Победы", - говорится в сообщении.Вывозные рейсы из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.

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