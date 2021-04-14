https://ria.ru/20210414/tunnels-1728223370.html
7 фактов об автомобильных тоннелях Москвы
7 фактов об автомобильных тоннелях Москвы
Автомобильные тоннели стали важной и привычной частью городской инфраструктуры. Они помогают перераспределить трафик и разгрузить важные магистрали. Но много ли РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:34
2021-04-14T13:34
2021-04-14T13:34
общество
комплекс городского хозяйства москвы
москва
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Автомобильные тоннели стали важной и привычной частью городской инфраструктуры. Они помогают перераспределить трафик и разгрузить важные магистрали. Но много ли мы знаем об этих сооружениях? Интересные факты о московских автомобильных тоннелях — в карточках Ria.ru.
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общество, инфографика, комплекс городского хозяйства москвы, москва