https://ria.ru/20210414/tekhnologii-1728247981.html
ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ
ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ
ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:53
2021-04-14T14:53
2021-04-14T14:53
втб
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/23/1555362333_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3d6e781371f485e33bdca1e06575131f.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта для применения в банковской практике, сообщает ВТБ.Первыми проектами лаборатории станут прикладные разработки приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки ВТБ. Еще одним направлением совместной работы станут исследования в области определения психоэмоционального состояния персонала банка с помощью нейросетей. Кроме того, ВТБ и МФТИ будут разрабатывать математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров ВТБ."ВТБ уже применяет в большом количестве процессов банка технологии искусственного интеллекта — на них приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований. Кроме того, наша лаборатория даст наиболее талантливым и заинтересованным студентам возможность попробовать себя в решении реальных практических задач", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
https://ria.ru/20210413/bank-1728066258.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/23/1555362333_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_2cf40c57f382046daa7ff114fd52657e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.
ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ
совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта для применения в банковской практике, сообщает ВТБ
.
Первыми проектами лаборатории станут прикладные разработки приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки ВТБ. Еще одним направлением совместной работы станут исследования в области определения психоэмоционального состояния персонала банка с помощью нейросетей. Кроме того, ВТБ и МФТИ будут разрабатывать математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров ВТБ.
"ВТБ уже применяет в большом количестве процессов банка технологии искусственного интеллекта — на них приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований. Кроме того, наша лаборатория даст наиболее талантливым и заинтересованным студентам возможность попробовать себя в решении реальных практических задач", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.