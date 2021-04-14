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ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ
ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ
ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:53
2021-04-14T14:53
втб
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта для применения в банковской практике, сообщает ВТБ.Первыми проектами лаборатории станут прикладные разработки приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки ВТБ. Еще одним направлением совместной работы станут исследования в области определения психоэмоционального состояния персонала банка с помощью нейросетей. Кроме того, ВТБ и МФТИ будут разрабатывать математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров ВТБ."ВТБ уже применяет в большом количестве процессов банка технологии искусственного интеллекта — на них приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований. Кроме того, наша лаборатория даст наиболее талантливым и заинтересованным студентам возможность попробовать себя в решении реальных практических задач", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
https://ria.ru/20210413/bank-1728066258.html
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втб, технологии, новости компаний - экономика

ВТБ и МФТИ будут совместно развивать технологии больших данных и ИИ

14:53 14.04.2021
 
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИПрограммисты из МФТИ, создающие "разговорные" системы искусственного интеллекта
Программисты из МФТИ, создающие разговорные системы искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Евгений Пелевин, пресс-служба МФТИ
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. ВТБ и Московский физико-технологический институт откроют на базе МФТИ совместную лабораторию для развития технологий больших данных и искусственного интеллекта для применения в банковской практике, сообщает ВТБ.
Первыми проектами лаборатории станут прикладные разработки приложений и сервисов распознавания речи для улучшения клиентской поддержки ВТБ. Еще одним направлением совместной работы станут исследования в области определения психоэмоционального состояния персонала банка с помощью нейросетей. Кроме того, ВТБ и МФТИ будут разрабатывать математические модели для повышения эффективности работы банка, а также технологии для бизнес-партнеров ВТБ.
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"ВТБ уже применяет в большом количестве процессов банка технологии искусственного интеллекта — на них приходится до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений. Совместный проект с МФТИ не только позволит нам вывести на новый уровень используемые в российской банковской сфере технологии, но и будет способствовать развитию корпоративной науки, научных исследований. Кроме того, наша лаборатория даст наиболее талантливым и заинтересованным студентам возможность попробовать себя в решении реальных практических задач", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
 
ВТБТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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