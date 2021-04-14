Татарстан готов расширить поставки вертолётов в Боснию и Герцеговину
КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Татарстан готов поставлять в Боснию и Герцеговину вертолеты для пожаротушения, медицинской эвакуации, перевозки пассажиров и грузов, а также организовать их послепродажное обслуживание, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с сопредседателем межправительственной комиссии РФ и Боснии и Герцеговины по торговле и экономическому сотрудничеству, министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарацем.
Делегация Татарстана во главе с Миннихановым в среду находится в Боснии и Герцеговине с рабочей поездкой, в ходе которой обсуждаются актуальные направления двустороннего сотрудничества. Глава республики обратил внимание на заинтересованность в расширении номенклатуры и объёмов торговли Татарстана с Боснией и Герцеговиной. В частности, по такому направлению, как поставка вертолётов. Сейчас холдинг "Вертолеты России" успешно исполняет контракт по поставке трёх новых казанских вертолетов "Ансат" для МВД Республики Сербской (один из регионов Боснии и Герцеговины).
"Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения, медицинской эвакуации, патрулирования, поиска и спасения, перевозки пассажиров и грузов, а также организацию их послепродажного обслуживания", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на встрече.
Кроме того, руководство холдинга "Вертолеты России", как отмечается, заявило о заинтересованности российской стороны в скорейшем подписании рабочего соглашения в области лётной годности между РФ и Боснией и Герцеговиной. Это позволило бы ускорить проведение процедуры признания сертификата типа вертолета "Ансат" в Боснии и Герцеговине и проводить вариацию всей линейки гражданской вертолётной техники холдинга "Вертолеты России". Министр высказал готовность содействовать в решении этого вопроса.
Минниханов отметил, что визит делегации Татарстана в целом связан с намерением расширить торгово-экономическое сотрудничество между сторонами. Российско-боснийские отношения, по его словам, носят дружественный характер, и Татарстан хотел бы изучить, как мог бы участвовать в развитии экономического и культурного сотрудничества на своем уровне.
Он предложил сопредседателю межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству провести одно из заседаний межправкомиссии в Татарстане, что позволило бы подробнее ознакомиться и с возможностями Казанского вертолетного завода, с экономическим потенциалом республики в целом.