https://ria.ru/20210414/tatarstan-1728213738.html

Татарстан готов расширить поставки вертолётов в Боснию и Герцеговину

Татарстан готов расширить поставки вертолётов в Боснию и Герцеговину

Татарстан готов поставлять в Боснию и Герцеговину вертолеты для пожаротушения, медицинской эвакуации, перевозки пассажиров и грузов, а также организовать их... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:25

2021-04-14T12:25

2021-04-14T12:25

республика татарстан

россия

вертолеты россии

республика сербская

казанский вертолетный завод

рустам минниханов

босния и герцеговина

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КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Татарстан готов поставлять в Боснию и Герцеговину вертолеты для пожаротушения, медицинской эвакуации, перевозки пассажиров и грузов, а также организовать их послепродажное обслуживание, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с сопредседателем межправительственной комиссии РФ и Боснии и Герцеговины по торговле и экономическому сотрудничеству, министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарацем.Делегация Татарстана во главе с Миннихановым в среду находится в Боснии и Герцеговине с рабочей поездкой, в ходе которой обсуждаются актуальные направления двустороннего сотрудничества. Глава республики обратил внимание на заинтересованность в расширении номенклатуры и объёмов торговли Татарстана с Боснией и Герцеговиной. В частности, по такому направлению, как поставка вертолётов. Сейчас холдинг "Вертолеты России" успешно исполняет контракт по поставке трёх новых казанских вертолетов "Ансат" для МВД Республики Сербской (один из регионов Боснии и Герцеговины).Кроме того, руководство холдинга "Вертолеты России", как отмечается, заявило о заинтересованности российской стороны в скорейшем подписании рабочего соглашения в области лётной годности между РФ и Боснией и Герцеговиной. Это позволило бы ускорить проведение процедуры признания сертификата типа вертолета "Ансат" в Боснии и Герцеговине и проводить вариацию всей линейки гражданской вертолётной техники холдинга "Вертолеты России". Министр высказал готовность содействовать в решении этого вопроса.Минниханов отметил, что визит делегации Татарстана в целом связан с намерением расширить торгово-экономическое сотрудничество между сторонами. Российско-боснийские отношения, по его словам, носят дружественный характер, и Татарстан хотел бы изучить, как мог бы участвовать в развитии экономического и культурного сотрудничества на своем уровне.Он предложил сопредседателю межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству провести одно из заседаний межправкомиссии в Татарстане, что позволило бы подробнее ознакомиться и с возможностями Казанского вертолетного завода, с экономическим потенциалом республики в целом.

https://ria.ru/20210413/tatarstan-1728117383.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вертолеты россии, республика сербская, казанский вертолетный завод, рустам минниханов, босния и герцеговина