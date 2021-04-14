https://ria.ru/20210414/taliban-1728262033.html

Талибы пригрозили последствиями в случае срыва соглашения о выводе войск

Талибы пригрозили последствиями в случае срыва соглашения о выводе войск

Радикальное движение "Талибан" настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана в указанный в заключенном в Дохе соглашении срок, в случае соблюдения... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:56

2021-04-14T15:56

2021-04-14T15:56

аль-каида

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана в указанный в заключенном в Дохе соглашении срок, в случае соблюдения договоренности можно будет перейти к решению оставшихся вопросов, заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид."Исламский Эмират Афганистана (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) ожидает вывода всех иностранных войск из нашей страны в указанный в соглашении в Дохе срок. Если соглашение будет соблюдено, путь к решению оставшихся вопросов также будет найден", - написал Муджахид в Twitter.Талибы также предупредили о проблемах и привлечении к ответственности тех, кто не сможет вывести свои войска из Афганистана к 1 мая.Власти США во вторник объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*. По договоренностям с радикальным движением "Талибан", США должны вывести свой воинский контингент из Афганистана не позднее 1 мая.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210414/taliban-1728166029.html

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аль-каида, джордж буш (младший), доха, нью-йорк (город), талибан, сша, в мире