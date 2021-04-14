"Талибан" назвал условие для участия в конференциях по Афганистану
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать ни в каких конференциях, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные войска.
"Пока не будут выведены все иностранные войска с нашей родины, Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) не будет участвовать ни в каких конференциях, на которых принимаются решения по Афганистану",- говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.
Встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель. При этом талибы заявили, что не смогут принять в ней участие, если она пройдет 16 апреля, их участие в конференции в другие даты тоже под вопросом. Источник в "Талибане" сообщил РИА Новости, что их делегация, возможно, примет участие через четыре дня после ожидаемой даты.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведение мирной конференции по Афганистану в Стамбуле запланировано на апрель. Глава Высшего совета по нацпримирению Абдалла Абдалла сообщил в интервью РИА Новости, что делегация совета намерена принять в них участие. Телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на представителя политофиса талибов в Катаре Мухаммеда Наима, что талибы назначили команду переговорщиков для участия в конференции по Афганистану.
В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической дорожной карты.