Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/taliban-1728166029.html
"Талибан" назвал условие для участия в конференциях по Афганистану
"Талибан" назвал условие для участия в конференциях по Афганистану
Радикальное движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать ни в каких конференциях, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные войска. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:02
2021-04-14T00:02
россия
мевлют чавушоглу
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75b3c224b3db3adbbeee9da69f1d0a5f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать ни в каких конференциях, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные войска."Пока не будут выведены все иностранные войска с нашей родины, Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) не будет участвовать ни в каких конференциях, на которых принимаются решения по Афганистану",- говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.Встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель. При этом талибы заявили, что не смогут принять в ней участие, если она пройдет 16 апреля, их участие в конференции в другие даты тоже под вопросом. Источник в "Талибане" сообщил РИА Новости, что их делегация, возможно, примет участие через четыре дня после ожидаемой даты.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведение мирной конференции по Афганистану в Стамбуле запланировано на апрель. Глава Высшего совета по нацпримирению Абдалла Абдалла сообщил в интервью РИА Новости, что делегация совета намерена принять в них участие. Телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на представителя политофиса талибов в Катаре Мухаммеда Наима, что талибы назначили команду переговорщиков для участия в конференции по Афганистану.В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической дорожной карты.
https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html
https://ria.ru/20210302/afganistan-1599562653.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_297f154c2e841f00737760dae916daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мевлют чавушоглу, москва, сша, в мире

"Талибан" назвал условие для участия в конференциях по Афганистану

00:02 14.04.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило, что не будет участвовать ни в каких конференциях, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные войска.
"Пока не будут выведены все иностранные войска с нашей родины, Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) не будет участвовать ни в каких конференциях, на которых принимаются решения по Афганистану",- говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителем политбюро "Талибана" Мухаммедом Наимом.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:25
В МИД оценили ситуацию с выводом американских войск из Афганистана
Встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель. При этом талибы заявили, что не смогут принять в ней участие, если она пройдет 16 апреля, их участие в конференции в другие даты тоже под вопросом. Источник в "Талибане" сообщил РИА Новости, что их делегация, возможно, примет участие через четыре дня после ожидаемой даты.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведение мирной конференции по Афганистану в Стамбуле запланировано на апрель. Глава Высшего совета по нацпримирению Абдалла Абдалла сообщил в интервью РИА Новости, что делегация совета намерена принять в них участие. Телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на представителя политофиса талибов в Катаре Мухаммеда Наима, что талибы назначили команду переговорщиков для участия в конференции по Афганистану.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:27
Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия
В Москве ранее прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической дорожной карты.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Адвокаты Сергия заявили о визите силовиков в монастырь на Урале
04:33Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
Лента новостейМолния