https://ria.ru/20210414/statuya-1728264456.html

В Брюсселе случайно нашли статую, украденную десять лет назад

В Брюсселе случайно нашли статую, украденную десять лет назад

Итальянские карабинеры обнаружили древнеримскую статую, пропавшую в 2011 году, в одном из антикварных магазинов в Брюсселе, сообщает управление по охране... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:09

2021-04-14T16:09

2021-04-14T16:09

брюссель

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РИМ, 14 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили древнеримскую статую, пропавшую в 2011 году, в одном из антикварных магазинов в Брюсселе, сообщает управление по охране культурного наследия.Скульптура, относящаяся к 1 веку н.э., пропала в 2011 году из парка в одной из римских вилл.Ее стоимость оценивается в 100 тысяч евро.Двое офицеров наткнулись на статую, изображающую человека в тоге, во время командировки в Бельгию. В Брюсселе они оказались в связи с другим международным делом. После рабочего дня они из любопытства решили прогуляться по кварталу Саблон, известному своими антикварными лавками и магазинами с произведениями искусства. В одном из них они увидели статую без головы, которая, как они предложили, имела итальянское происхождение.По возвращении в Рим карабинеры сличили сделанные в Бельгии фотографии с базой данных пропавших предметов искусства. Последующее распоряжение столичной прокуратуры позволило наложить на скульптуру арест и в феврале вернуть ее в Италию. Кроме того, находка дала начало расследованию, в ходе которого был выявлен организатор канала контрабанды искусства – итальянец, который использовал испанский псевдоним.

https://ria.ru/20210305/komnata-1600073316.html

https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582613985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, бельгия, рим, италия, в мире