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В Брюсселе случайно нашли статую, украденную десять лет назад
В Брюсселе случайно нашли статую, украденную десять лет назад
Итальянские карабинеры обнаружили древнеримскую статую, пропавшую в 2011 году, в одном из антикварных магазинов в Брюсселе, сообщает управление по охране... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:09
2021-04-14T16:09
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РИМ, 14 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили древнеримскую статую, пропавшую в 2011 году, в одном из антикварных магазинов в Брюсселе, сообщает управление по охране культурного наследия.Скульптура, относящаяся к 1 веку н.э., пропала в 2011 году из парка в одной из римских вилл.Ее стоимость оценивается в 100 тысяч евро.Двое офицеров наткнулись на статую, изображающую человека в тоге, во время командировки в Бельгию. В Брюсселе они оказались в связи с другим международным делом. После рабочего дня они из любопытства решили прогуляться по кварталу Саблон, известному своими антикварными лавками и магазинами с произведениями искусства. В одном из них они увидели статую без головы, которая, как они предложили, имела итальянское происхождение.По возвращении в Рим карабинеры сличили сделанные в Бельгии фотографии с базой данных пропавших предметов искусства. Последующее распоряжение столичной прокуратуры позволило наложить на скульптуру арест и в феврале вернуть ее в Италию. Кроме того, находка дала начало расследованию, в ходе которого был выявлен организатор канала контрабанды искусства – итальянец, который использовал испанский псевдоним.
https://ria.ru/20210305/komnata-1600073316.html
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брюссель, бельгия, рим, италия, в мире

В Брюсселе случайно нашли статую, украденную десять лет назад

16:09 14.04.2021
 
© AP Photo / CarabinieriИтальянские карабинеры с древнеримской статуей, обнаруженной в антикварном магазине в Брюсселе
Итальянские карабинеры с древнеримской статуей, обнаруженной в антикварном магазине в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Carabinieri
Читать ria.ru в
РИМ, 14 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили древнеримскую статую, пропавшую в 2011 году, в одном из антикварных магазинов в Брюсселе, сообщает управление по охране культурного наследия.
Скульптура, относящаяся к 1 веку н.э., пропала в 2011 году из парка в одной из римских вилл.
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Двое офицеров наткнулись на статую, изображающую человека в тоге, во время командировки в Бельгию. В Брюсселе они оказались в связи с другим международным делом. После рабочего дня они из любопытства решили прогуляться по кварталу Саблон, известному своими антикварными лавками и магазинами с произведениями искусства. В одном из них они увидели статую без головы, которая, как они предложили, имела итальянское происхождение.
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