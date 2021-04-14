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В США заявили о попытках России разрушить западные союзы

В США заявили о попытках России разрушить западные союзы

Соединенные Штаты считают, что Россия будет пытаться подорвать влияние Вашингтона в мире и разрушить союзы западных стран, заявила в среду директор национальной РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:53

2021-04-14T19:53

2021-04-14T19:53

россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что Россия будет пытаться подорвать влияние Вашингтона в мире и разрушить союзы западных стран, заявила в среду директор национальной разведки США Эврил Хейнс."Мы считаем, что Москва продолжит задействовать множество тактик, чтобы подорвать влияние США и разрушить западные альянсы. Несмотря на то, что Россия не ищет конфликта с США, российские должностные лица долгое время полагали, что Вашингтон стремится ослабить Россию. И Москва будет задействовать многочисленные инструменты, чтобы добиться своих целей, включая операции с участием наемников, убийства и продажу оружия", - сказала Хейнс на слушаниях в сенате.По ее словам, Россия также "намерена принять на вооружения новые вооружения и инструменты в киберсфере, чтобы нести угрозу США и их союзникам".

https://ria.ru/20210414/otnosheniya-1728182440.html

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2021

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россия, сша, в мире