В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca
15:47 14.04.2021 (обновлено: 15:56 14.04.2021)
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson & Johnson и AstraZeneca.
"Конечно, здесь может быть связь (в случаях тромбозов). Можно усмотреть довольно сильные сходства в том, что касается временного промежутка после получения прививки. Особенно, что важно, клинический синдром тромбозов вместе с низким уровнем тромбоцитов. Сходств много, их невозможно упустить, это довольно очевидно", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.