https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca

В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson & Johnson и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:47

2021-04-14T15:47

2021-04-14T15:56

энтони фаучи

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson & Johnson и AstraZeneca.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.

https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html

https://ria.ru/20210411/astrazeneca-1727785416.html

сша

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, сша, в мире