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В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca
В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca
Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson & Johnson и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:47
2021-04-14T15:56
энтони фаучи
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson &amp; Johnson и AstraZeneca.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности".Американская компания Johnson &amp; Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&amp;J.
https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, сша, в мире

В США сравнили случаи тромбозов после вакцин J&J и AstraZeneca

15:47 14.04.2021 (обновлено: 15:56 14.04.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи считает, что есть сильное сходство в случаях тромбозов после прививок от коронавируса Johnson & Johnson и AstraZeneca.

"Конечно, здесь может быть связь (в случаях тромбозов). Можно усмотреть довольно сильные сходства в том, что касается временного промежутка после получения прививки. Особенно, что важно, клинический синдром тромбозов вместе с низким уровнем тромбоцитов. Сходств много, их невозможно упустить, это довольно очевидно", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

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Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.
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