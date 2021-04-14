https://ria.ru/20210414/spasenie-1728224840.html

В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу

В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу

В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:23

2021-04-14T13:23

2021-04-14T14:42

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обь

новосибирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256753_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_6592c0518936cd1de31e0d347452ef2a.jpg

НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС.Это произошло 7 апреля. Ученица второго класса школы №1 Диана Акушко и ее подруга Настя возвращались домой после уроков по тропинке через заболоченное озеро. Настя наступила на тонкий лед и с головой провалилась в ледяную воду.Затем Диана отвела подругу в больницу, где работает бабушка Насти, а сама отправилась домой и обо всем рассказала маме.По словам самой Дианы, она очень испугалась, когда Настя провалилась под лед.Диана также рассказала, что неподалеку были взрослые, но никто из них не пришел на помощь.В ГУМЧС отметили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.

https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html

россия

обь

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обь, новосибирская область