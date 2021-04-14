https://ria.ru/20210414/spasenie-1728224840.html
В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу
В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу
В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:23
2021-04-14T13:23
2021-04-14T14:42
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обь
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256753_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_6592c0518936cd1de31e0d347452ef2a.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС.Это произошло 7 апреля. Ученица второго класса школы №1 Диана Акушко и ее подруга Настя возвращались домой после уроков по тропинке через заболоченное озеро. Настя наступила на тонкий лед и с головой провалилась в ледяную воду.Затем Диана отвела подругу в больницу, где работает бабушка Насти, а сама отправилась домой и обо всем рассказала маме.По словам самой Дианы, она очень испугалась, когда Настя провалилась под лед.Диана также рассказала, что неподалеку были взрослые, но никто из них не пришел на помощь.В ГУМЧС отметили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.
https://ria.ru/20210414/spasenie-1728198354.html
россия
обь
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256753_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_b8b82179866602f74c2780b71ef725f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обь, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости.
В городе Обь (Новосибирская область
) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС.
Это произошло 7 апреля. Ученица второго класса школы №1 Диана Акушко и ее подруга Настя возвращались домой после уроков по тропинке через заболоченное озеро. Настя наступила на тонкий лед и с головой провалилась в ледяную воду.
"Диана сразу же бросила свои вещи на землю и ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Сильная и отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине", — рассказали в спасательном ведомстве.
Затем Диана отвела подругу в больницу, где работает бабушка Насти, а сама отправилась домой и обо всем рассказала маме.
По словам самой Дианы, она очень испугалась, когда Настя провалилась под лед.
"Я не хотела, чтобы она утонула, поэтому больше ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее", — приводит главк МЧС слова девочки.
Диана также рассказала, что неподалеку были взрослые, но никто из них не пришел на помощь.
В ГУМЧС отметили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.