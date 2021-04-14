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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210414/spasenie-1728224840.html
В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу
В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу
В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:23
2021-04-14T14:42
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обь
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС.Это произошло 7 апреля. Ученица второго класса школы №1 Диана Акушко и ее подруга Настя возвращались домой после уроков по тропинке через заболоченное озеро. Настя наступила на тонкий лед и с головой провалилась в ледяную воду.Затем Диана отвела подругу в больницу, где работает бабушка Насти, а сама отправилась домой и обо всем рассказала маме.По словам самой Дианы, она очень испугалась, когда Настя провалилась под лед.Диана также рассказала, что неподалеку были взрослые, но никто из них не пришел на помощь.В ГУМЧС отметили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обь, новосибирская область

В Новосибирской области девочка спасла провалившуюся под лед подругу

13:23 14.04.2021 (обновлено: 14:42 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтанция водоподготовки в Подмосковье
Станция водоподготовки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. В городе Обь (Новосибирская область) восьмилетняя школьница вытащила провалившуюся под лед на озере подругу, сообщает региональное управление МЧС.
Это произошло 7 апреля. Ученица второго класса школы №1 Диана Акушко и ее подруга Настя возвращались домой после уроков по тропинке через заболоченное озеро. Настя наступила на тонкий лед и с головой провалилась в ледяную воду.
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"Диана сразу же бросила свои вещи на землю и ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Сильная и отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине", — рассказали в спасательном ведомстве.
Затем Диана отвела подругу в больницу, где работает бабушка Насти, а сама отправилась домой и обо всем рассказала маме.
По словам самой Дианы, она очень испугалась, когда Настя провалилась под лед.

"Я не хотела, чтобы она утонула, поэтому больше ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее", — приводит главк МЧС слова девочки.

Диана также рассказала, что неподалеку были взрослые, но никто из них не пришел на помощь.
В ГУМЧС отметили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбьНовосибирская область
 
 
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