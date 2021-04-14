Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России
15 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Нужен ли России социальный рейтинг?".
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Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;
- вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим ФЕДОРОВ;
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР.
Какова вероятность реализации в России китайского сценария социального цифрового рейтинга? Чем опасен такой путь? Как не допустить нарушения прав граждан, в том числе права не заходить в цифровую сферу, права на приватность и защиту своей цифровой идентичности?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;
- вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим ФЕДОРОВ;
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР.
Какова вероятность реализации в России китайского сценария социального цифрового рейтинга? Чем опасен такой путь? Как не допустить нарушения прав граждан, в том числе права не заходить в цифровую сферу, права на приватность и защиту своей цифровой идентичности?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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