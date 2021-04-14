https://ria.ru/20210414/sotsialnyyreyting-1728234429.html

Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России

Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России

15 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Нужен ли России социальный рейтинг?".

2021-04-14T14:03

2021-04-14T14:03

2021-04-14T14:03

анонсы

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Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;- вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим ФЕДОРОВ;- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР.Какова вероятность реализации в России китайского сценария социального цифрового рейтинга? Чем опасен такой путь? Как не допустить нарушения прав граждан, в том числе права не заходить в цифровую сферу, права на приватность и защиту своей цифровой идентичности?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы