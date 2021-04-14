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Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России
Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России
15 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Нужен ли России социальный рейтинг?".
2021-04-14T14:03
2021-04-14T14:03
анонсы
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Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;- вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим ФЕДОРОВ;- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР.Какова вероятность реализации в России китайского сценария социального цифрового рейтинга? Чем опасен такой путь? Как не допустить нарушения прав граждан, в том числе права не заходить в цифровую сферу, права на приватность и защиту своей цифровой идентичности?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция СПЧ о социальном рейтинге в России

14:03 14.04.2021
 
Читать ria.ru в
15 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Нужен ли России социальный рейтинг?".
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Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;
- вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколковского института науки и технологий Максим ФЕДОРОВ;
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР.

Какова вероятность реализации в России китайского сценария социального цифрового рейтинга? Чем опасен такой путь? Как не допустить нарушения прав граждан, в том числе права не заходить в цифровую сферу, права на приватность и защиту своей цифровой идентичности?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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