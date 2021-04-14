https://ria.ru/20210414/sotrudnichestvo-1728299132.html
Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве
Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве
Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:26
2021-04-14T18:26
2021-04-14T18:26
пензенская область
олег матыцин
олег мельниченко
министерство спорта рф
москва
пензенская область
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ПЕНЗА, 14 апр - РИА Новости. Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона, создание условий для приобщения населения к занятиям физкультурой и развитие приоритетных видов спорта, сообщила пресс-служба кабинета министров области.Документ подписали в среду в Москве в ходе рабочей встречи врио губернатора Олег Мельниченко и Министр спорта Олег Матыцин."Документ определяет взаимодействие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В частности, это касается создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; развития спортивной инфраструктуры Пензенской области; материально-технического оснащения объектов спорта оборудованием и инвентарем; организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"."В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе, в том числе сборных команд РФ", - отметили в пресс-службе.Помимо этого, по данным правительства области, Матыцин на рабочей встрече заявил, что региону будет оказана поддержка в реконструкции спорткомплекса "Пенза", этот проект планируется реализовать в рамках федеральной и областной государственных программ развития физической культуры и спорта. Проектно-сметную документацию на объект планируется получить в течение текущего квартала.Также Мельниченко пригласил министра на открытие XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут на территории Пензенской области с 17 по 22 июля этого года. "На одном из пензенских водоемов будут организованы состязания по рыбной ловле, впервые проводящиеся в рамках игр. Ожидаемое число участников всероссийского первенства – порядка 2,5 тысячи человек из 65 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210409/melnichenko-1727617123.html
https://ria.ru/20210405/penza-1604319250.html
https://ria.ru/20210319/rusmolko-1602062788.html
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олег матыцин, олег мельниченко, министерство спорта рф, москва, пензенская область
ПЕНЗА, 14 апр - РИА Новости.
Правительство Пензенской области
и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона, создание условий для приобщения населения к занятиям физкультурой и развитие приоритетных видов спорта, сообщила пресс-служба кабинета министров области.
Документ подписали в среду в Москве
в ходе рабочей встречи врио губернатора Олег Мельниченко
и Министр спорта Олег Матыцин
.
"Документ определяет взаимодействие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В частности, это касается создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; развития спортивной инфраструктуры Пензенской области; материально-технического оснащения объектов спорта оборудованием и инвентарем; организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
"В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе, в том числе сборных команд РФ", - отметили в пресс-службе.
Помимо этого, по данным правительства области, Матыцин на рабочей встрече заявил, что региону будет оказана поддержка в реконструкции спорткомплекса "Пенза", этот проект планируется реализовать в рамках федеральной и областной государственных программ развития физической культуры и спорта. Проектно-сметную документацию на объект планируется получить в течение текущего квартала.
Также Мельниченко пригласил министра на открытие XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут на территории Пензенской области с 17 по 22 июля этого года. "На одном из пензенских водоемов будут организованы состязания по рыбной ловле, впервые проводящиеся в рамках игр. Ожидаемое число участников всероссийского первенства – порядка 2,5 тысячи человек из 65 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.