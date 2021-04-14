https://ria.ru/20210414/sotrudnichestvo-1728299132.html

Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве

Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве

Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:26

2021-04-14T18:26

2021-04-14T18:26

пензенская область

олег матыцин

олег мельниченко

министерство спорта рф

москва

пензенская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:38:970:584_1920x0_80_0_0_bbdd42328fa8af715f426e4f687bf979.jpg

ПЕНЗА, 14 апр - РИА Новости. Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона, создание условий для приобщения населения к занятиям физкультурой и развитие приоритетных видов спорта, сообщила пресс-служба кабинета министров области.Документ подписали в среду в Москве в ходе рабочей встречи врио губернатора Олег Мельниченко и Министр спорта Олег Матыцин."Документ определяет взаимодействие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В частности, это касается создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; развития спортивной инфраструктуры Пензенской области; материально-технического оснащения объектов спорта оборудованием и инвентарем; организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"."В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе, в том числе сборных команд РФ", - отметили в пресс-службе.Помимо этого, по данным правительства области, Матыцин на рабочей встрече заявил, что региону будет оказана поддержка в реконструкции спорткомплекса "Пенза", этот проект планируется реализовать в рамках федеральной и областной государственных программ развития физической культуры и спорта. Проектно-сметную документацию на объект планируется получить в течение текущего квартала.Также Мельниченко пригласил министра на открытие XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут на территории Пензенской области с 17 по 22 июля этого года. "На одном из пензенских водоемов будут организованы состязания по рыбной ловле, впервые проводящиеся в рамках игр. Ожидаемое число участников всероссийского первенства – порядка 2,5 тысячи человек из 65 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210409/melnichenko-1727617123.html

https://ria.ru/20210405/penza-1604319250.html

https://ria.ru/20210319/rusmolko-1602062788.html

москва

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин, олег мельниченко, министерство спорта рф, москва, пензенская область