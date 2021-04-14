Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
https://ria.ru/20210414/sotrudnichestvo-1728299132.html
Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве
Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве
Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:26
2021-04-14T18:26
пензенская область
олег матыцин
олег мельниченко
министерство спорта рф
москва
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:38:970:584_1920x0_80_0_0_bbdd42328fa8af715f426e4f687bf979.jpg
ПЕНЗА, 14 апр - РИА Новости. Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона, создание условий для приобщения населения к занятиям физкультурой и развитие приоритетных видов спорта, сообщила пресс-служба кабинета министров области.Документ подписали в среду в Москве в ходе рабочей встречи врио губернатора Олег Мельниченко и Министр спорта Олег Матыцин."Документ определяет взаимодействие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В частности, это касается создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; развития спортивной инфраструктуры Пензенской области; материально-технического оснащения объектов спорта оборудованием и инвентарем; организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"."В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе, в том числе сборных команд РФ", - отметили в пресс-службе.Помимо этого, по данным правительства области, Матыцин на рабочей встрече заявил, что региону будет оказана поддержка в реконструкции спорткомплекса "Пенза", этот проект планируется реализовать в рамках федеральной и областной государственных программ развития физической культуры и спорта. Проектно-сметную документацию на объект планируется получить в течение текущего квартала.Также Мельниченко пригласил министра на открытие XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут на территории Пензенской области с 17 по 22 июля этого года. "На одном из пензенских водоемов будут организованы состязания по рыбной ловле, впервые проводящиеся в рамках игр. Ожидаемое число участников всероссийского первенства – порядка 2,5 тысячи человек из 65 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210409/melnichenko-1727617123.html
https://ria.ru/20210405/penza-1604319250.html
https://ria.ru/20210319/rusmolko-1602062788.html
москва
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602606615_0:0:863:647_1920x0_80_0_0_2c29b187058bf4a9194aa0ddb10a4cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег матыцин, олег мельниченко, министерство спорта рф, москва, пензенская область

Пензенская область и Минспорта договорились о сотрудничестве

18:26 14.04.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 14 апр - РИА Новости. Правительство Пензенской области и Министерство спорта РФ заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры региона, создание условий для приобщения населения к занятиям физкультурой и развитие приоритетных видов спорта, сообщила пресс-служба кабинета министров области.
Документ подписали в среду в Москве в ходе рабочей встречи врио губернатора Олег Мельниченко и Министр спорта Олег Матыцин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:08Пензенская область
Врио губернатора Пензенской области посетил "атомный" город
"Документ определяет взаимодействие в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В частности, это касается создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; развития спортивной инфраструктуры Пензенской области; материально-технического оснащения объектов спорта оборудованием и инвентарем; организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, документом предусмотрено сотрудничество в сфере реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Железнодорожный вокзал Пензы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:28Пензенская область
Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"
"В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки в регионе, в том числе сборных команд РФ", - отметили в пресс-службе.
Помимо этого, по данным правительства области, Матыцин на рабочей встрече заявил, что региону будет оказана поддержка в реконструкции спорткомплекса "Пенза", этот проект планируется реализовать в рамках федеральной и областной государственных программ развития физической культуры и спорта. Проектно-сметную документацию на объект планируется получить в течение текущего квартала.
Пенза - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 20:24Пензенская область
"Русмолко" планирует создать новое производство в Пензенской области
Также Мельниченко пригласил министра на открытие XIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут на территории Пензенской области с 17 по 22 июля этого года. "На одном из пензенских водоемов будут организованы состязания по рыбной ловле, впервые проводящиеся в рамках игр. Ожидаемое число участников всероссийского первенства – порядка 2,5 тысячи человек из 65 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.
 
Пензенская областьОлег МатыцинОлег МельниченкоМинистерство спорта РФМоскваПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния