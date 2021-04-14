Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210414/sosedov-1728144125.html
Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной
Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной
В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:43
2021-04-14T00:43
шоубиз
сергей соседов
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
лариса долина
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586492952_0:196:2047:1347_1920x0_80_0_0_11b15b00f80e1698b208514d38229da7.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал.Ранее сообщалось, что знаменитая джазовая певица и педагог резко раскритиковала тиктокершу и даже хотела уйти из студии. Долина призналась, что такое общение ей "неинтересно и неприятно".Валя Карнавал отметила, что "это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга".Стороны пытался примирить Максим Галкин, но обсуждение этого эфира оказалось бурным и долгим.Уже несколько дней одни поддерживают Валю Карнавал и считают, что Ларисе Долиной не надо было высказываться столь резко, но многие все-таки на стороне прославленной артистки в этой "битве поколений" (как сказала о конфликте Лера Кудрявцева).Однако жестче всех высказался музыкальный критик Сергей Соседов.В интервью изданию Teleprogramma.pro он заявил, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры.При этом он считает, что "виноват Галкин", и "никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной".По мнению Соседова, "эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах", а уровень современного шоу-бизнеса — "ниже плинтуса"."Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели", — признался музыкальный критик.
https://ria.ru/20210409/raznos-1727460895.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586492952_0:4:2047:1539_1920x0_80_0_0_c81ae2e2a6fa4ee27c47be9a50a86e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей соседов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина, максим галкин

Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной

00:43 14.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал.
Ранее сообщалось, что знаменитая джазовая певица и педагог резко раскритиковала тиктокершу и даже хотела уйти из студии. Долина призналась, что такое общение ей "неинтересно и неприятно".
"Это для меня просто паноптикум все: разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, ни попадая ни в одну ноту. И еще спорит и доказывает!" — заявила Лариса Долина.
Валя Карнавал отметила, что "это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга".
Стороны пытался примирить Максим Галкин, но обсуждение этого эфира оказалось бурным и долгим.
Уже несколько дней одни поддерживают Валю Карнавал и считают, что Ларисе Долиной не надо было высказываться столь резко, но многие все-таки на стороне прославленной артистки в этой "битве поколений" (как сказала о конфликте Лера Кудрявцева).
Однако жестче всех высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
В интервью изданию Teleprogramma.pro он заявил, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры.

"Конечно, Лариса права. И я бы на ее месте дал этой несчастной Карнавал, которая ничего не может, по голове. А Галкину бы сказал: "Вы куда меня пригласили? Каким местом вы вообще думаете?" приводит издание слова Соседова.

При этом он считает, что "виноват Галкин", и "никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной".
"Зачем было приглашать большую певицу, педагога? Чтобы какая-то там Валя Карнавал ей что-то вякала?" — удивляется музыкальный критик и признается, что, будь его право, он бы "к черту выкинул всех этих Карнавал" и "перекрыл бы им кислород".
По мнению Соседова, "эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах", а уровень современного шоу-бизнеса — "ниже плинтуса".
"Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели", — признался музыкальный критик.
Фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 03:37Шоубиз
"Она ее разнесла": в Сети удивились, как Долина унизила блогершу
 
ШоубизСергей СоседовШоу-бизнесЗнаменитостизвездыЛариса ДолинаМаксим Галкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Адвокаты Сергия заявили о визите силовиков в монастырь на Урале
04:33Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
Лента новостейМолния