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Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной
Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной
В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:43
2021-04-14T00:43
2021-04-14T00:43
шоубиз
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шоу-бизнес
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лариса долина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал.Ранее сообщалось, что знаменитая джазовая певица и педагог резко раскритиковала тиктокершу и даже хотела уйти из студии. Долина призналась, что такое общение ей "неинтересно и неприятно".Валя Карнавал отметила, что "это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга".Стороны пытался примирить Максим Галкин, но обсуждение этого эфира оказалось бурным и долгим.Уже несколько дней одни поддерживают Валю Карнавал и считают, что Ларисе Долиной не надо было высказываться столь резко, но многие все-таки на стороне прославленной артистки в этой "битве поколений" (как сказала о конфликте Лера Кудрявцева).Однако жестче всех высказался музыкальный критик Сергей Соседов.В интервью изданию Teleprogramma.pro он заявил, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры.При этом он считает, что "виноват Галкин", и "никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной".По мнению Соседова, "эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах", а уровень современного шоу-бизнеса — "ниже плинтуса"."Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели", — признался музыкальный критик.
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сергей соседов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина, максим галкин
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел
во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал.
Ранее сообщалось, что знаменитая джазовая певица и педагог резко раскритиковала тиктокершу и даже хотела уйти из студии. Долина призналась, что такое общение ей "неинтересно и неприятно".
"Это для меня просто паноптикум все: разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, ни попадая ни в одну ноту. И еще спорит и доказывает!" — заявила Лариса Долина.
Валя Карнавал отметила, что "это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга".
Стороны пытался примирить Максим Галкин, но обсуждение этого эфира оказалось бурным и долгим.
Уже несколько дней одни поддерживают Валю Карнавал и считают, что Ларисе Долиной не надо было высказываться столь резко, но многие все-таки на стороне прославленной артистки в этой "битве поколений" (как сказала
о конфликте Лера Кудрявцева).
Однако жестче всех высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
В интервью изданию Teleprogramma.pro он заявил
, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры.
"Конечно, Лариса права. И я бы на ее месте дал этой несчастной Карнавал, которая ничего не может, по голове. А Галкину бы сказал: "Вы куда меня пригласили? Каким местом вы вообще думаете?" — приводит издание слова Соседова.
При этом он считает, что "виноват Галкин", и "никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной".
"Зачем было приглашать большую певицу, педагога? Чтобы какая-то там Валя Карнавал ей что-то вякала?" — удивляется музыкальный критик и признается, что, будь его право, он бы "к черту выкинул всех этих Карнавал" и "перекрыл бы им кислород".
По мнению Соседова, "эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах", а уровень современного шоу-бизнеса — "ниже плинтуса".
"Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели", — признался музыкальный критик.