https://ria.ru/20210414/sosedov-1728144125.html

Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной

Соседов рассказал, что сделал бы с Валей Карнавал на месте Долиной

В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T00:43

2021-04-14T00:43

2021-04-14T00:43

шоубиз

сергей соседов

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

лариса долина

максим галкин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В музыкальной среде продолжают обсуждать конфликт, который произошел во время шоу Максима Галкина "Музыкалити" между Ларисой Долиной и 19-летней звездой ТикТока Валей Карнавал.Ранее сообщалось, что знаменитая джазовая певица и педагог резко раскритиковала тиктокершу и даже хотела уйти из студии. Долина призналась, что такое общение ей "неинтересно и неприятно".Валя Карнавал отметила, что "это нормально, когда люди разных поколений не понимают друг друга".Стороны пытался примирить Максим Галкин, но обсуждение этого эфира оказалось бурным и долгим.Уже несколько дней одни поддерживают Валю Карнавал и считают, что Ларисе Долиной не надо было высказываться столь резко, но многие все-таки на стороне прославленной артистки в этой "битве поколений" (как сказала о конфликте Лера Кудрявцева).Однако жестче всех высказался музыкальный критик Сергей Соседов.В интервью изданию Teleprogramma.pro он заявил, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры.При этом он считает, что "виноват Галкин", и "никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной".По мнению Соседова, "эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах", а уровень современного шоу-бизнеса — "ниже плинтуса"."Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели", — признался музыкальный критик.

https://ria.ru/20210409/raznos-1727460895.html

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сергей соседов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, лариса долина, максим галкин