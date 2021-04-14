Минздрав Словакии подготовил партию "Спутника V" для экспертизы в Венгрии
ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Минздрав Словакии подготовил партию образцов вакцины "Спутник V" для отправки на экспертизу в Венгрию, официальная просьба об этом будет передана в Будапешт в среду, сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
"Партия образцов вакцины "Спутник V" уже подготовлена для отправки в Будапешт для проведения экспертизы. Официальное обращение с этой просьбой к венгерской стороне будет отправлено еще сегодня, в среду", - сказал министр.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Коснувшись вопроса о снятии закрытого режима с соглашения о поставке вакцины "Спутник V" в Словакию, Ленгварский заявил, что для этого требуется согласие другой стороны.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Вице-премьер Словакии Игорь Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory). В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна будет готова помочь Словакии в тестировании вакцины "Спутник V" после того, как получит официальное обращение об этом.