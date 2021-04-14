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https://ria.ru/20210414/slovakiya-1728271144.html
Минздрав Словакии подготовил партию "Спутника V" для экспертизы в Венгрии
Минздрав Словакии подготовил партию "Спутника V" для экспертизы в Венгрии
Минздрав Словакии подготовил партию образцов вакцины "Спутник V" для отправки на экспертизу в Венгрию, официальная просьба об этом будет передана в Будапешт в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:32
2021-04-14T16:32
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
виктор орбан
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ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Минздрав Словакии подготовил партию образцов вакцины "Спутник V" для отправки на экспертизу в Венгрию, официальная просьба об этом будет передана в Будапешт в среду, сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы."Партия образцов вакцины "Спутник V" уже подготовлена для отправки в Будапешт для проведения экспертизы. Официальное обращение с этой просьбой к венгерской стороне будет отправлено еще сегодня, в среду", - сказал министр.Коснувшись вопроса о снятии закрытого режима с соглашения о поставке вакцины "Спутник V" в Словакию, Ленгварский заявил, что для этого требуется согласие другой стороны.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Вице-премьер Словакии Игорь Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory). В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна будет готова помочь Словакии в тестировании вакцины "Спутник V" после того, как получит официальное обращение об этом.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, виктор орбан, словакия, венгрия, будапешт, в мире

Минздрав Словакии подготовил партию "Спутника V" для экспертизы в Венгрии

16:32 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 14 апр – РИА Новости. Минздрав Словакии подготовил партию образцов вакцины "Спутник V" для отправки на экспертизу в Венгрию, официальная просьба об этом будет передана в Будапешт в среду, сообщил глава минздрава Владимир Ленгварский на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
"Партия образцов вакцины "Спутник V" уже подготовлена для отправки в Будапешт для проведения экспертизы. Официальное обращение с этой просьбой к венгерской стороне будет отправлено еще сегодня, в среду", - сказал министр.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Коснувшись вопроса о снятии закрытого режима с соглашения о поставке вакцины "Спутник V" в Словакию, Ленгварский заявил, что для этого требуется согласие другой стороны.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Вице-премьер Словакии Игорь Матович после переговоров в Будапеште с премьером Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто заявил, что договорился о том, что экспертиза вакцин "Спутник V", поступивших в Словакию, может быть проведена в Венгрии, в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory). В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна будет готова помочь Словакии в тестировании вакцины "Спутник V" после того, как получит официальное обращение об этом.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПетер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестицийВиктор ОрбанСловакияВенгрияБудапештВ мире
 
 
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