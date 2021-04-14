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В Сербии надеются на визит Путина в мае
В Сербии надеются на визит Путина в мае
Белград надеется, что президент России Владимир Путин посетит Сербию в мае после Дня Победы и примет участие в торжественном открытии Храма Святого Саввы,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:04
2021-04-14T15:04
россия
сербская православная церковь
русская православная церковь
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
москва
белград (город)
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Белград надеется, что президент России Владимир Путин посетит Сербию в мае после Дня Победы и примет участие в торжественном открытии Храма Святого Саввы, сообщил в интервью РИА Новости посол Сербии в Москве Мирослав Лазански."Мы в Сербии надеемся, что в мае президент Владимир Путин приедет в Сербию. Потому что будет торжественное открытие Храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире. И построен он при помощи России и Русской православной церкви", - сказал посол."Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом (Сербии Александром) Вучичем торжественно его откроют. Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл", - добавил дипломат.По его словам, открытие Храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. "Наверное, в середине мая или в конце мая", - сказал он.Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозачное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
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россия, сербская православная церковь, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, москва, белград (город), в мире

В Сербии надеются на визит Путина в мае

15:04 14.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Белград надеется, что президент России Владимир Путин посетит Сербию в мае после Дня Победы и примет участие в торжественном открытии Храма Святого Саввы, сообщил в интервью РИА Новости посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
"Мы в Сербии надеемся, что в мае президент Владимир Путин приедет в Сербию. Потому что будет торжественное открытие Храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире. И построен он при помощи России и Русской православной церкви", - сказал посол.
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"Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом (Сербии Александром) Вучичем торжественно его откроют. Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл", - добавил дипломат.
По его словам, открытие Храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. "Наверное, в середине мая или в конце мая", - сказал он.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
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Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозачное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.
 
РоссияСербская православная церковьРусская православная церковьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ПутинМоскваБелград (город)В мире
 
 
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