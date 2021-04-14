https://ria.ru/20210414/serbiya-1728250442.html

В Сербии надеются на визит Путина в мае

В Сербии надеются на визит Путина в мае

Белград надеется, что президент России Владимир Путин посетит Сербию в мае после Дня Победы и примет участие в торжественном открытии Храма Святого Саввы,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:04

2021-04-14T15:04

2021-04-14T15:04

россия

сербская православная церковь

русская православная церковь

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

москва

белград (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727859019_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_fd13699ce325512322a1b5d6766884cd.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Белград надеется, что президент России Владимир Путин посетит Сербию в мае после Дня Победы и примет участие в торжественном открытии Храма Святого Саввы, сообщил в интервью РИА Новости посол Сербии в Москве Мирослав Лазански."Мы в Сербии надеемся, что в мае президент Владимир Путин приедет в Сербию. Потому что будет торжественное открытие Храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире. И построен он при помощи России и Русской православной церкви", - сказал посол."Мы ожидаем, что президент Путин вместе с президентом (Сербии Александром) Вучичем торжественно его откроют. Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл", - добавил дипломат.По его словам, открытие Храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. "Наверное, в середине мая или в конце мая", - сказал он.Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле - знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма. Уникальное фреско-мозачное украшение купола и алтарной части на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров выполнили российские мастера под руководством академика Николая Мухина.Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом в 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20210410/marki-1727733728.html

https://ria.ru/20210402/serbiya-1603932774.html

россия

москва

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сербская православная церковь, русская православная церковь, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, москва, белград (город), в мире