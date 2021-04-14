https://ria.ru/20210414/samolet-1728194326.html
Летевший в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Летевший в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолёт Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:40
2021-04-14T10:40
2021-04-14T10:40
россия
анталья (провинция)
москва
краснодар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Самолёт Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба воздушной гавани кубанской столицы."Сегодня в аэропорт Краснодара на запасной (аэродром – ред.) прибыл рейс У6 3001 ДМД-Анталья (а/к Уральские АЛ, А321, посадка в 05.53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет). На стоянку воздушного судна вызвана скорая медсанчасти. Пассажирка госпитализирована в первую городскую больницу в сопровождении родственников (4 пассажиров)", - говорится в сообщении.Рейс вылетел из Краснодара в Анталью в 07.43 мск, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210414/datchik-1728179435.html
россия
анталья (провинция)
москва
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), москва, краснодар, происшествия