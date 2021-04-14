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Летевший в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Летевший в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолёт Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:40
2021-04-14T10:40
россия
анталья (провинция)
москва
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Самолёт Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба воздушной гавани кубанской столицы."Сегодня в аэропорт Краснодара на запасной (аэродром – ред.) прибыл рейс У6 3001 ДМД-Анталья (а/к Уральские АЛ, А321, посадка в 05.53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет). На стоянку воздушного судна вызвана скорая медсанчасти. Пассажирка госпитализирована в первую городскую больницу в сопровождении родственников (4 пассажиров)", - говорится в сообщении.Рейс вылетел из Краснодара в Анталью в 07.43 мск, добавляется в релизе.
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россия, анталья (провинция), москва, краснодар, происшествия

Летевший в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

10:40 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Самолёт Москва-Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба воздушной гавани кубанской столицы.
"Сегодня в аэропорт Краснодара на запасной (аэродром – ред.) прибыл рейс У6 3001 ДМД-Анталья (а/к Уральские АЛ, А321, посадка в 05.53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет). На стоянку воздушного судна вызвана скорая медсанчасти. Пассажирка госпитализирована в первую городскую больницу в сопровождении родственников (4 пассажиров)", - говорится в сообщении.
Рейс вылетел из Краснодара в Анталью в 07.43 мск, добавляется в релизе.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
08:53
У летевшего в Москву самолета сработал датчик неисправности закрылка
 
РоссияАнталья (провинция)МоскваКраснодарПроисшествия
 
 
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