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В Челябинской области ребенок упал в ручей на прогулке и утонул
В Челябинской области ребенок упал в ручей на прогулке и утонул
Трехлетний мальчик упал в ручей с сильным течением и утонул при прогулке с другими детьми в городе Юрюзань Челябинской области, следствием проводится проверка,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:36
2021-04-14T10:36
2021-04-14T10:38
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Трехлетний мальчик упал в ручей с сильным течением и утонул при прогулке с другими детьми в городе Юрюзань Челябинской области, следствием проводится проверка, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, днем 13 апреля на берегу ручья около одного из частных домов по улице Комсомольской (Юрюзань) было обнаружено тело трехлетнего мальчика.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
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челябинская область, происшествия