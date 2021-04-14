https://ria.ru/20210414/rosgvardiya-1728173337.html

Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии

Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:47

2021-04-14T05:47

2021-04-14T15:29

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

telegram (приложение)

госдума рф

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии.В качестве подтверждения этой информации парламентарий опубликовал фотографии соответствующего указа Владимира Путина, подписанного 12 апреля.Согласно документу, от занимаемых должностей освобождают:Также от должностей освобождают и увольняют из армии:Кроме того, с военной службы уволили замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.Причины кадровых изменений пока не известны.Тем же указом на различные должности в ведомстве назначили девять полковников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/fsin-1727961381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение), госдума рф, александр хинштейн, владимир путин