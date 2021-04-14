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Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии
Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T05:47
2021-04-14T15:29
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
telegram (приложение)
госдума рф
александр хинштейн
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии.В качестве подтверждения этой информации парламентарий опубликовал фотографии соответствующего указа Владимира Путина, подписанного 12 апреля.Согласно документу, от занимаемых должностей освобождают:Также от должностей освобождают и увольняют из армии:Кроме того, с военной службы уволили замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.Причины кадровых изменений пока не известны.Тем же указом на различные должности в ведомстве назначили девять полковников.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), telegram (приложение), госдума рф, александр хинштейн, владимир путин

Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии

05:47 14.04.2021 (обновлено: 15:29 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в Telegram об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии.
В качестве подтверждения этой информации парламентарий опубликовал фотографии соответствующего указа Владимира Путина, подписанного 12 апреля.
Согласно документу, от занимаемых должностей освобождают:
  • начальника Управления Федеральной службы войск нацгвардии по Северной Осетии полковника полиции Эльбруса Рамонова;
  • начальника Договорно-правового департамента Росгвардии генерал-майора Александра Школьникова.
Также от должностей освобождают и увольняют из армии:
  • замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина;
  • экс-начальника Главного управления связи нацгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова;
  • начальника Пермского института Росгвардии генерал-майора Владимира Купавского;
  • экс-начальника Главного управления по работе с личным составом нацгвардии генерал-лейтенанта Николая Рябчикова;
  • экс-начальника Финансово-экономического департамента нацгвардии генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина.
Кроме того, с военной службы уволили замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Причины кадровых изменений пока не известны.
Тем же указом на различные должности в ведомстве назначили девять полковников.
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:51
Путин уволил первого заместителя директора ФСИН
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Telegram (приложение)Госдума РФАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
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