Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210414/roboty-1728223280.html
Резидент ОЭЗ Москвы поставил роботов-саперов для силовых структур
Резидент ОЭЗ Москвы поставил роботов-саперов для силовых структур
Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:21
2021-04-14T13:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728224008_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_55ebbc6ee92fa008217160bb17919426.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что компания работает на территории столичной ОЭЗ с 2013 года. За это время предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.По данным пресс-службы, особенностью реализации последней партии продукции "СКТБ ПР" стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке "Печатники". Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России.Основная задача робототехнических комплексов МРК-15 – заменить человека при работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Комплексы многофункциональны - они могут производить визуальную разведку, транспортировать взрывные устройства при помощи манипулятора, вскрывать их электроинструментом или уничтожать при помощи гидроразрушителя."СКТБ ПР" специализируется на разработке, конструировании и создании робототехнических комплексов и систем специального назначения. Созданная компанией продукция успешно применяется для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия. Роботизированные комплексы компании работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20210409/proekt-1727522241.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728224008_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e9f7cbd9ccf2bdcc871c25f6b3e63fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров, москва, технологии

Резидент ОЭЗ Москвы поставил роботов-саперов для силовых структур

13:21 14.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДемонстрация образцов оружия и техники подразделений инженерных войск Росгвардии
Демонстрация образцов оружия и техники подразделений инженерных войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Москва – один из лидеров по производству сервисных и промышленных роботов в стране. Так, столичные роботы-манипуляторы уже выполняют циклические рутинные операции на молочном и кондитерско-булочном комбинатах, производстве кабельной продукции. Роботы специального назначения, созданные компанией "СКТБ ПР" ("Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" - ред.), несут службу в армии, работают в МЧС России, решают различные задачи в условиях повышенной радиации в атомной промышленности", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров.

Он добавил, что компания работает на территории столичной ОЭЗ с 2013 года. За это время предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.
По данным пресс-службы, особенностью реализации последней партии продукции "СКТБ ПР" стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке "Печатники". Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Новый этап звездного проекта Открой#Моспром стартует в Москве
Основная задача робототехнических комплексов МРК-15 – заменить человека при работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Комплексы многофункциональны - они могут производить визуальную разведку, транспортировать взрывные устройства при помощи манипулятора, вскрывать их электроинструментом или уничтожать при помощи гидроразрушителя.
"СКТБ ПР" специализируется на разработке, конструировании и создании робототехнических комплексов и систем специального назначения. Созданная компанией продукция успешно применяется для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия. Роботизированные комплексы компании работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния