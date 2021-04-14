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Резидент ОЭЗ Москвы поставил роботов-саперов для силовых структур
Резидент ОЭЗ Москвы поставил роботов-саперов для силовых структур
Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:21
2021-04-14T13:21
2021-04-14T13:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
технологии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что компания работает на территории столичной ОЭЗ с 2013 года. За это время предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.По данным пресс-службы, особенностью реализации последней партии продукции "СКТБ ПР" стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке "Печатники". Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России.Основная задача робототехнических комплексов МРК-15 – заменить человека при работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Комплексы многофункциональны - они могут производить визуальную разведку, транспортировать взрывные устройства при помощи манипулятора, вскрывать их электроинструментом или уничтожать при помощи гидроразрушителя."СКТБ ПР" специализируется на разработке, конструировании и создании робототехнических комплексов и систем специального назначения. Созданная компанией продукция успешно применяется для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия. Роботизированные комплексы компании работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.
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александр прохоров, москва, технологии
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставил для российских силовых структур партию мобильных робототехнических комплексов, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва – один из лидеров по производству сервисных и промышленных роботов в стране. Так, столичные роботы-манипуляторы уже выполняют циклические рутинные операции на молочном и кондитерско-булочном комбинатах, производстве кабельной продукции. Роботы специального назначения, созданные компанией "СКТБ ПР" ("Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" - ред.), несут службу в армии, работают в МЧС России, решают различные задачи в условиях повышенной радиации в атомной промышленности", - отметил руководитель департамента Александр Прохоров.
Он добавил, что компания работает на территории столичной ОЭЗ с 2013 года. За это время предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.
По данным пресс-службы, особенностью реализации последней партии продукции "СКТБ ПР" стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке "Печатники". Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России.
Основная задача робототехнических комплексов МРК-15 – заменить человека при работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Комплексы многофункциональны - они могут производить визуальную разведку, транспортировать взрывные устройства при помощи манипулятора, вскрывать их электроинструментом или уничтожать при помощи гидроразрушителя.
"СКТБ ПР" специализируется на разработке, конструировании и создании робототехнических комплексов и систем специального назначения. Созданная компанией продукция успешно применяется для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия. Роботизированные комплексы компании работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.