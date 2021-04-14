https://ria.ru/20210414/remont-1728246578.html

Более 300 объектов социальной сферы отремонтируют в Воронежской области

Более 300 объектов социальной сферы отремонтируют в Воронежской области

Свыше 300 объектов социальной сферы будут капитально отремонтированы в 2021 году в Воронежской области, сообщает в среду областная дума. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:48

2021-04-14T14:48

2021-04-14T15:48

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Свыше 300 объектов социальной сферы будут капитально отремонтированы в 2021 году в Воронежской области, сообщает в среду областная дума.Депутаты Воронежской областной думы обсудили с представителями местной исполнительной власти реализацию адресной программы капремонта объектов социальной сферы, которая действует в регионе с 2019 года.В прошлом году на 1,9 миллиарда рублей по этой программе в Воронежской области было модернизировано 227 объектов, в том числе 101 объект образования, 75 — здравоохранения, 33 — культуры, 12 объектов спорта и 3 — соцзащиты. Как отмечает облдума, в период пандемии эта программа помогла обеспечить централизованное снабжение кислородом дополнительно созданный и перепрофилированный коечный фонд больниц."В целях комплексного подхода к реализации проектов по программе капремонта было принято решение о ее дополнении мероприятиями по благоустройству прилегающей к объектам территории и оснащению необходимым инвентарем и оборудованием. В 2021 году на программу капремонта предусмотрено уже 2,3 миллиарда рублей, в том числе почти 300 миллионов на приобретение оборудования. На выделенные средства планируется отремонтировать 331 объект", - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.В частности, будут отремонтированы 225 объектов образования, 47 объектов здравоохранения, 31 объект культуры, 14 — спорта, а также 9 объектов соцзащиты.

https://ria.ru/20210414/podderzhka-1728237487.html

https://ria.ru/20210331/stroitelstvo-1603612417.html

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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество