https://ria.ru/20210414/remont-1728204167.html

На реконструкцию дорог Оренбуржья потратят более 6 млрд рублей

На реконструкцию дорог Оренбуржья потратят более 6 млрд рублей

Более 6 миллиардов рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Оренбуржье в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:33

2021-04-14T11:33

2021-04-14T11:33

оренбургская область

жкх

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Оренбуржье в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в нормативное состояние приведут более 300 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона Денис Паслер в ходе инспекции проведения дорожных работ отметил, что большая часть обращений, поступающих от жителей касаются состояния дорог как в Оренбурге, так и в других территориях региона. "В этом году мы вдвое увеличили финансирование на дорожные работы в муниципалитетах. Более 300 километров региональных дорог будет отремонтировано и реконструировано к концу года. В Оренбурге предстоит отремонтировать 79 участков дорог, на некоторых работы уже начинаются", - цитирует пресс-служба глаук региона. Говоря о наиболее проблемных участках городских дорог, на которые поступает наибольшее количество жалоб, Паслер сказал, что подрядчики устранят все недостатки в рамках гарантийных обязательств.

https://ria.ru/20210408/orenburzhe-1727339125.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, денис паслер