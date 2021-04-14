https://ria.ru/20210414/remont-1728204167.html
На реконструкцию дорог Оренбуржья потратят более 6 млрд рублей
На реконструкцию дорог Оренбуржья потратят более 6 млрд рублей
Более 6 миллиардов рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Оренбуржье в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:33
2021-04-14T11:33
2021-04-14T11:33
оренбургская область
жкх
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Оренбуржье в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в нормативное состояние приведут более 300 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона Денис Паслер в ходе инспекции проведения дорожных работ отметил, что большая часть обращений, поступающих от жителей касаются состояния дорог как в Оренбурге, так и в других территориях региона. "В этом году мы вдвое увеличили финансирование на дорожные работы в муниципалитетах. Более 300 километров региональных дорог будет отремонтировано и реконструировано к концу года. В Оренбурге предстоит отремонтировать 79 участков дорог, на некоторых работы уже начинаются", - цитирует пресс-служба глаук региона. Говоря о наиболее проблемных участках городских дорог, на которые поступает наибольшее количество жалоб, Паслер сказал, что подрядчики устранят все недостатки в рамках гарантийных обязательств.
https://ria.ru/20210408/orenburzhe-1727339125.html
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жкх, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Более 6 миллиардов рублей направят на ремонт и реконструкцию дорог в Оренбуржье в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в нормативное состояние приведут более 300 километров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона Денис Паслер
в ходе инспекции проведения дорожных работ отметил, что большая часть обращений, поступающих от жителей касаются состояния дорог как в Оренбурге, так и в других территориях региона.
"В этом году мы вдвое увеличили финансирование на дорожные работы в муниципалитетах. Более 300 километров региональных дорог будет отремонтировано и реконструировано к концу года. В Оренбурге предстоит отремонтировать 79 участков дорог, на некоторых работы уже начинаются", - цитирует пресс-служба глаук региона.
Говоря о наиболее проблемных участках городских дорог, на которые поступает наибольшее количество жалоб, Паслер сказал, что подрядчики устранят все недостатки в рамках гарантийных обязательств.
"Возникают вопросы по гарантийным дорогам, но в такой ситуации я вижу одно решение: подрядчик полностью снимает верхний слой, фрезерует полотно и заново укладывает асфальт. За качество работы каждый должен отвечать", - заявил Паслер.