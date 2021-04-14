Украина отреагировала на звонок Байдена Путину
10:40 14.04.2021 (обновлено: 15:28 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.
"Иначе ситуация была бы тупиковая", — добавил он.
По мнению дипломата, Байден еще не готов принять Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву, поэтому встреча двух лидеров возможна лишь в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.
Кислица отметил, что встреча требует длительной подготовки.
"Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты", — считает он.
Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России. Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшее время встретиться "в третьей стране".
В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.