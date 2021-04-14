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Украина отреагировала на звонок Байдена Путину
Украина отреагировала на звонок Байдена Путину
Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:40
2021-04-14T15:28
россия
джо байден
владимир путин
оон
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.По мнению дипломата, Байден еще не готов принять Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву, поэтому встреча двух лидеров возможна лишь в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.Кислица отметил, что встреча требует длительной подготовки.Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России. Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшее время встретиться "в третьей стране".В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html
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россия, джо байден, владимир путин, оон, сша, украина, в мире

Украина отреагировала на звонок Байдена Путину

10:40 14.04.2021 (обновлено: 15:28 14.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.

"Иначе ситуация была бы тупиковая", — добавил он.

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По мнению дипломата, Байден еще не готов принять Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву, поэтому встреча двух лидеров возможна лишь в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.
Кислица отметил, что встреча требует длительной подготовки.

"Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты", — считает он.

Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России. Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшее время встретиться "в третьей стране".
В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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