https://ria.ru/20210414/reaktsiya-1728194164.html

Украина отреагировала на звонок Байдена Путину

Украина отреагировала на звонок Байдена Путину

Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:40

2021-04-14T10:40

2021-04-14T15:28

россия

джо байден

владимир путин

оон

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина заинтересована в продолжении контактов США и России, заявил порталу "Обозреватель" постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица.По мнению дипломата, Байден еще не готов принять Путина в Вашингтоне или отправиться с официальным визитом в Москву, поэтому встреча двух лидеров возможна лишь в рамках международного мероприятия или в двустороннем формате на нейтральной территории.Кислица отметил, что встреча требует длительной подготовки.Накануне вечером по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России. Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшее время встретиться "в третьей стране".В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html

https://ria.ru/20210413/sanktsii-1728005572.html

россия

сша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, оон, сша, украина, в мире