https://ria.ru/20210414/razvitie-1728229685.html

Вологодские власти направят на развитие Череповца 18 млрд рублей

Вологодские власти направят на развитие Череповца 18 млрд рублей

Порядка 18 миллиардов рублей в ближайшие три года направят власти Вологодской области на развитие транспортной инфраструктуры города Череповца, строительство и... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:39

2021-04-14T13:39

2021-04-14T13:39

вологодская область

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. Порядка 18 миллиардов рублей в ближайшие три года направят власти Вологодской области на развитие транспортной инфраструктуры города Череповца, строительство и ремонт объектов соцсферы и благоустройство города, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании градостроительного совета Череповца."Город Череповец в ближайшие годы получит серьезный импульс для развития", - сказал Кувшинников.Более 4 миллиардов рублей будут направлены на завершение строительства большого транспортного кольца в городе, частью которой станет новый Архангельский мост и связанные с ним транспортные развязки.Кроме того, в период 2021-2023 годов запланировано строительство новой поликлиники, капитальные ремонты учреждений здравоохранения и закупка для них автотранспорта и оборудования. В этот же период в Череповце построят две школы и пять детских садов, отремонтируют четыре школы и один детский сад, а также общежития череповецких колледжей.

https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html

череповец

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череповец, олег кувшинников