https://ria.ru/20210414/razvitie-1728229685.html
Вологодские власти направят на развитие Череповца 18 млрд рублей
Вологодские власти направят на развитие Череповца 18 млрд рублей
Порядка 18 миллиардов рублей в ближайшие три года направят власти Вологодской области на развитие транспортной инфраструктуры города Череповца, строительство и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:39
2021-04-14T13:39
2021-04-14T13:39
вологодская область
череповец
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. Порядка 18 миллиардов рублей в ближайшие три года направят власти Вологодской области на развитие транспортной инфраструктуры города Череповца, строительство и ремонт объектов соцсферы и благоустройство города, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании градостроительного совета Череповца."Город Череповец в ближайшие годы получит серьезный импульс для развития", - сказал Кувшинников.Более 4 миллиардов рублей будут направлены на завершение строительства большого транспортного кольца в городе, частью которой станет новый Архангельский мост и связанные с ним транспортные развязки.Кроме того, в период 2021-2023 годов запланировано строительство новой поликлиники, капитальные ремонты учреждений здравоохранения и закупка для них автотранспорта и оборудования. В этот же период в Череповце построят две школы и пять детских садов, отремонтируют четыре школы и один детский сад, а также общежития череповецких колледжей.
https://ria.ru/20210406/vologodchina-1604399896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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череповец, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости
. Порядка 18 миллиардов рублей в ближайшие три года направят власти Вологодской области на развитие транспортной инфраструктуры города Череповца, строительство и ремонт объектов соцсферы и благоустройство города, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников
на заседании градостроительного совета Череповца.
"Город Череповец в ближайшие годы получит серьезный импульс для развития", - сказал Кувшинников.
Более 4 миллиардов рублей будут направлены на завершение строительства большого транспортного кольца в городе, частью которой станет новый Архангельский мост и связанные с ним транспортные развязки.
"На мой взгляд, пришло время выделить средства и на ремонт тротуаров, поэтому прошу рассмотреть и поддержать предложение череповчан и дать старт проекту по ремонту тротуаров и по Череповцу и в целом по Вологодской области", - сказал Кувшинников, обращаясь к участникам заседания.
Кроме того, в период 2021-2023 годов запланировано строительство новой поликлиники, капитальные ремонты учреждений здравоохранения и закупка для них автотранспорта и оборудования. В этот же период в Череповце построят две школы и пять детских садов, отремонтируют четыре школы и один детский сад, а также общежития череповецких колледжей.