https://ria.ru/20210414/razgovor-1728243976.html

В ДНР прокомментировали разговор Путина и Байдена

В ДНР прокомментировали разговор Путина и Байдена

Донецк пока не видит позитивных сигналов от разговора президентов России и США, о том, изменилось ли что-то, можно будет сказать по окончании заседания... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:39

2021-04-14T14:54

владислав бердичевский

донецкая народная республика

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Донецк пока не видит позитивных сигналов от разговора президентов России и США, о том, изменилось ли что-то, можно будет сказать по окончании заседания контактной группы по Донбассу, которое состоится в среду, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и высказал обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной."Я полагаю, что США исчерпали возможности политического давления на Россию... Россия сейчас ведет очень жесткую риторику в отношении США... Но экономические рычаги влияния еще есть... По поводу позитивного сигнала в отношении ситуации в Донбассе. Я слабо себе пока представляю шансы на мирное урегулирование", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на вчерашнем заседании подгрупп на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе так и не удалось найти консенсус."Я пока не вижу какого то хорошего сигнала. Если бы отношение США изменилось к Украине, то этот сигнал мы бы услышали вчера. Сегодня будет заседание контактной группы и по его окончанию можно будет сказать, изменилось ли что-то или нет ", - сказал Бердичевский.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/reaktsiya-1728194164.html

https://ria.ru/20210413/oon-1728147650.html

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владислав бердичевский, донецкая народная республика, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире