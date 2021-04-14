В ДНР прокомментировали разговор Путина и Байдена
14:39 14.04.2021 (обновлено: 14:54 14.04.2021)
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Донецк пока не видит позитивных сигналов от разговора президентов России и США, о том, изменилось ли что-то, можно будет сказать по окончании заседания контактной группы по Донбассу, которое состоится в среду, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и высказал обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной.
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"Я полагаю, что США исчерпали возможности политического давления на Россию... Россия сейчас ведет очень жесткую риторику в отношении США... Но экономические рычаги влияния еще есть... По поводу позитивного сигнала в отношении ситуации в Донбассе. Я слабо себе пока представляю шансы на мирное урегулирование", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на вчерашнем заседании подгрупп на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе так и не удалось найти консенсус.
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"Я пока не вижу какого то хорошего сигнала. Если бы отношение США изменилось к Украине, то этот сигнал мы бы услышали вчера. Сегодня будет заседание контактной группы и по его окончанию можно будет сказать, изменилось ли что-то или нет ", - сказал Бердичевский.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.