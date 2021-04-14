https://ria.ru/20210414/razgovor-1728208766.html

Путин и Байден в ходе телефонного разговора не обсуждали тему Навального

Путин и Байден в ходе телефонного разговора не обсуждали тему Навального

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:06

2021-04-14T12:06

2021-04-14T12:15

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

вашингтон (город)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник состоялся второй телефонный разговор Путина и Байдена. Байден пригласил Путина на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения всего спектра вопросов между странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.

россия

вашингтон (город)

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, вашингтон (город)