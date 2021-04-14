https://ria.ru/20210414/rak-1728285640.html

Голикова рассказала о вирусах, активных против рака молочной железы

Голикова рассказала о вирусах, активных против рака молочной железы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:31

2021-04-14T17:31

2021-04-14T18:17

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здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы рассказала о разработке вирусов, активных против рака молочной железы.Говоря о направлении биобезопаности и обеспечении технологической независимости, Голикова отметила, что в РФ проведён геномный анализ коллекции микроорганизмов, в результате которого выявлены и испытаны ферменты из вирусов бактерий, обладающие противомикробной активностью в отношении одного из самых устойчивых штаммов патогенных бактерий - золотистого стафилококка.Вице-премьер также рассказала, что по направлению "Генетические технологии для медицины" разработаны онколитические вирусы, которые успешно прошли лабораторные испытания, показана их высокая активность против рака молочной железы. Кроме того, по направлению "Генетические технологии для промышленной микробиологии" созданы штаммы для промышленного производства ключевых ферментов переработки зерна с целью получения биотоплива.Вице-премьер отметила, что для проведения научных исследований с генетическими технологиями в прошлом году осуществлено финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований в области генетических технологий не только в рамках программы, но и в рамках госзадания и конкурсных процедур."И должна сказать, что в рамках государственного задания еще дополнительно проведены исследования на сумму 3,8 миллиарда рублей и 2,8 миллиарда предоставлены на конкурсной основе", - добавила Голикова.Она уточнила, что среди результатов можно отметить создание с помощью генетических технологий 16 линий растений и животных.

https://ria.ru/20210412/onkologiya-1727821740.html

https://ria.ru/20210407/rak-1727216417.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество