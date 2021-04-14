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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210414/puteshestviya-1728181347.html
Названы города, в которые россияне летают с пересадками чаще всего
Названы города, в которые россияне летают с пересадками чаще всего
Определены самые популярные у российских туристов зарубежные города, в которые они в 2021 году чаще всего летают с пересадкой, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:05
2021-04-14T11:05
туристы
туризм
абу-даби
сингапур
аэропорты
туризм
новости - туризм
ош
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов зарубежные города, в которые они в 2021 году чаще всего летают с пересадкой, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов и выяснили, что лидер списка — Дубай. Каждый седьмой пассажир добирается туда на стыковочных рейсах.На втором месте — Мале. Более десяти процентов туристов по дороге туда делает остановку. Третий в списке — Шарм-эш-Шейх. Каждый десятый турист летит на этот красноморский курорт с пересадкой.Кроме того, довольно часто покупают билеты на стыковочные рейсы в Баку (хотя пока он не принимает российских туристов), Тбилиси, Стамбул, Хургаду, Анталью, Подгорицу и Ош.Список самых популярных хабов для пересадок возглавляет Стамбул: там в 2021 году происходит более 60 процентов коротких остановок российских отдыхающих. На втором месте — Дубай, через который летает каждый пятый путешественник. В пятерку самых востребованных входят также аэропорты Абу-Даби, Сингапура и Дохи.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
абу-даби
сингапур
ош
шарм-эш-шейх
мале
доха
стамбул
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туристы, абу-даби, сингапур, аэропорты, туризм, новости - туризм, ош, шарм-эш-шейх, мале, доха, стамбул, дубай (город)

Названы города, в которые россияне летают с пересадками чаще всего

11:05 14.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов зарубежные города, в которые они в 2021 году чаще всего летают с пересадкой, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов и выяснили, что лидер списка — Дубай. Каждый седьмой пассажир добирается туда на стыковочных рейсах.
На втором месте — Мале. Более десяти процентов туристов по дороге туда делает остановку. Третий в списке — Шарм-эш-Шейх. Каждый десятый турист летит на этот красноморский курорт с пересадкой.
Кроме того, довольно часто покупают билеты на стыковочные рейсы в Баку (хотя пока он не принимает российских туристов), Тбилиси, Стамбул, Хургаду, Анталью, Подгорицу и Ош.
Список самых популярных хабов для пересадок возглавляет Стамбул: там в 2021 году происходит более 60 процентов коротких остановок российских отдыхающих. На втором месте — Дубай, через который летает каждый пятый путешественник. В пятерку самых востребованных входят также аэропорты Абу-Даби, Сингапура и Дохи.
Набережная реки Везелки. Белгород - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
08:00Туризм
Город первого салюта. Весной отправляемся в Белгород
 
ТуризмтуристыАбу-ДабиСингапурАэропортыТуризмНовости - ТуризмОшШарм-эш-ШейхМалеДохаСтамбулДубай (город)
 
 
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