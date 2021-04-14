https://ria.ru/20210414/puteshestviya-1728181347.html

Названы города, в которые россияне летают с пересадками чаще всего

Названы города, в которые россияне летают с пересадками чаще всего

Определены самые популярные у российских туристов зарубежные города, в которые они в 2021 году чаще всего летают с пересадкой, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:05

2021-04-14T11:05

2021-04-14T11:05

туристы

туризм

абу-даби

сингапур

аэропорты

туризм

новости - туризм

ош

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Определены самые популярные у российских туристов зарубежные города, в которые они в 2021 году чаще всего летают с пересадкой, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователями авиабилетов и выяснили, что лидер списка — Дубай. Каждый седьмой пассажир добирается туда на стыковочных рейсах.На втором месте — Мале. Более десяти процентов туристов по дороге туда делает остановку. Третий в списке — Шарм-эш-Шейх. Каждый десятый турист летит на этот красноморский курорт с пересадкой.Кроме того, довольно часто покупают билеты на стыковочные рейсы в Баку (хотя пока он не принимает российских туристов), Тбилиси, Стамбул, Хургаду, Анталью, Подгорицу и Ош.Список самых популярных хабов для пересадок возглавляет Стамбул: там в 2021 году происходит более 60 процентов коротких остановок российских отдыхающих. На втором месте — Дубай, через который летает каждый пятый путешественник. В пятерку самых востребованных входят также аэропорты Абу-Даби, Сингапура и Дохи.

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

абу-даби

сингапур

ош

шарм-эш-шейх

мале

доха

стамбул

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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