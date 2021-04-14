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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210414/ptitsy-1728315177.html
В МО проведут около 1,6 тысячи исследований на грипп птиц в 2021 году
В МО проведут около 1,6 тысячи исследований на грипп птиц в 2021 году
В Московской области проведут исследования 1560 проб от дикой и синантропной птицы на наличие гриппа, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:17
2021-04-14T20:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области проведут исследования 1560 проб от дикой и синантропной птицы на наличие гриппа, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", – подчеркнул глава ведомства Сергей Воскресенский.Он заметил, что эти мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет птиц в родные места из теплых стран. Отмечается, что под мониторинг попадут не только дикие и синантропные птицы, но и те, которые содержатся в областных зоопарках, на птицефабриках и личных подворьях. "Постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области", – добавил министр.
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московская область (подмосковье)

В МО проведут около 1,6 тысячи исследований на грипп птиц в 2021 году

20:17 14.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев Стая береговых ласточек на берегу водохранилища
 Стая береговых ласточек на берегу водохранилища - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Московской области проведут исследования 1560 проб от дикой и синантропной птицы на наличие гриппа, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Необходимость осуществления мониторинговых исследований на грипп птиц определяется опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории региона, возникновением эпизоотий среди домашних птиц", – подчеркнул глава ведомства Сергей Воскресенский.
Он заметил, что эти мероприятия активизируются в весенний сезонный перелет птиц в родные места из теплых стран. Отмечается, что под мониторинг попадут не только дикие и синантропные птицы, но и те, которые содержатся в областных зоопарках, на птицефабриках и личных подворьях.
"Постоянный мониторинг заболевания позволяет обеспечить эпизоотическое благополучие на территории области", – добавил министр.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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