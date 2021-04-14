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ЛНР обвинила украинских силовиков в попытках устроить провокации
ЛНР обвинила украинских силовиков в попытках устроить провокации
Украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской Народной Республики на нарушение договоренностей о перемирии в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:45
2021-04-14T11:45
сцкк
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской Народной Республики на нарушение договоренностей о перемирии в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины."По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ… Данные действия украинской стороны мы связываем с проведением заседания контактной группы и… желанием противника спровоцировать нас на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что о фактах обстрелов со стороны ВС Украины в оперативном порядке сообщили представителям украинской стороны в СЦКК для целью принятия мер и исключения обвинения ЛНР в провокациях."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - заявил представитель пресс-службы.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728161228.html
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила украинских силовиков в попытках устроить провокации

11:45 14.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской Народной Республики на нарушение договоренностей о перемирии в Донбассе, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о восьми обстрелах со стороны ВС Украины.
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"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ… Данные действия украинской стороны мы связываем с проведением заседания контактной группы и… желанием противника спровоцировать нас на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что о фактах обстрелов со стороны ВС Украины в оперативном порядке сообщили представителям украинской стороны в СЦКК для целью принятия мер и исключения обвинения ЛНР в провокациях.
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"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - заявил представитель пресс-службы.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
СЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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