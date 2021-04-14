https://ria.ru/20210414/provokatsiya-1728195015.html

Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной

Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:43

2021-04-14T10:43

2021-04-14T11:24

минобороны германии

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

москва

украина

в мире

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной."Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре", - заявила Крамп-Карренбауэр в утреннем эфире телеканала ARD.Она выразила надежду, что "дальнейшей эскалации этого конфликта не случится".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков отмечал, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210413/obstrel-1728162326.html

https://ria.ru/20210413/provokatsii-1728143547.html

донецкая народная республика

москва

украина

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минобороны германии, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире