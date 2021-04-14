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Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной
Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:43
2021-04-14T11:24
минобороны германии
донецкая народная республика
дмитрий песков
владимир путин
москва
украина
в мире
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной."Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре", - заявила Крамп-Карренбауэр в утреннем эфире телеканала ARD.Она выразила надежду, что "дальнейшей эскалации этого конфликта не случится".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков отмечал, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210413/obstrel-1728162326.html
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минобороны германии, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире

Минобороны Германии обвинило Россию в провокации на границе с Украиной

10:43 14.04.2021 (обновлено: 11:24 14.04.2021)
 
© AP Photo / dpa/Kay NietfeldАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что российская сторона якобы пытается устроить провокацию на границе с Украиной.
"Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре", - заявила Крамп-Карренбауэр в утреннем эфире телеканала ARD.
Она выразила надежду, что "дальнейшей эскалации этого конфликта не случится".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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Песков отмечал, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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Минобороны ГерманииДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваУкраинаВ мире
 
 
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