https://ria.ru/20210414/promzony-1728235233.html

В Москве более 90 школ и детских садов построят на месте бывших промзон

В Москве более 90 школ и детских садов построят на месте бывших промзон

Более 90 объектов дошкольного и общего образования появятся в Москве в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы" по комплексному развитию бывших... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:05

2021-04-14T14:05

2021-04-14T14:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более 90 объектов дошкольного и общего образования появятся в Москве в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы" по комплексному развитию бывших промышленных территорий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, механизм комплексного развития бывших промзон был запущен еще в 2017 году и сегодня набирает обороты, продолжая менять облик столицы. Этот подход позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик, многие из которых сегодня либо пустуют, либо используются не по назначению, удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду. Так, например, два детских сада и школа построят на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле", договор о реорганизации которой был заключен летом 2020 года. При этом школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. К 2024 году на площади почти в 6 га построят промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также всю необходимую инфраструктуру, в том числе поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров.На сегодня 1,9 тысячи гектаров столичных территорий признаны пригодными для развития и реорганизации в рамках проекта "Индустриальные кварталы", здесь появятся различные объекты общей площадью 35 миллионов квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210414/moskva-1728228629.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва