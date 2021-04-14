В Москве более 90 школ и детских садов построят на месте бывших промзон
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИгровая площадка детского сада, расположенного в жилом комплексе "Тушино-2018" в Москве
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более 90 объектов дошкольного и общего образования появятся в Москве в рамках реализации проекта "Индустриальные кварталы" по комплексному развитию бывших промышленных территорий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, механизм комплексного развития бывших промзон был запущен еще в 2017 году и сегодня набирает обороты, продолжая менять облик столицы. Этот подход позволяет создать на территории бывших заводов и фабрик, многие из которых сегодня либо пустуют, либо используются не по назначению, удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду.
"Здесь появляются новые высокотехнологичные производства и промышленные технопарки, жилые дома и общественно-деловая застройка. Особое внимание мы уделяем созданию социальных объектов: общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений. Так, в результате реализации запланированных проектов редевелопмента промзон город не менее 50 новых детских садов, не менее 40 школ, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны", – процитировала вице-мэра пресс-служба.
Так, например, два детских сада и школа построят на месте бывшей промзоны "Октябрьское поле", договор о реорганизации которой был заключен летом 2020 года. При этом школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. К 2024 году на площади почти в 6 га построят промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также всю необходимую инфраструктуру, в том числе поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров.
На сегодня 1,9 тысячи гектаров столичных территорий признаны пригодными для развития и реорганизации в рамках проекта "Индустриальные кварталы", здесь появятся различные объекты общей площадью 35 миллионов квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.