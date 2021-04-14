https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html

В Греции посоветовали молодым женщинам отказаться от прививки J&J

В Греции посоветовали молодым женщинам отказаться от прививки J&J

При вакцинации препаратом Johnson & Johnson от коронавируса следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививки, считает эпидемиолог, профессор РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:33

2021-04-14T10:33

2021-04-14T10:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

johnson & johnson

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727476654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17de374c265f1221c0de07e637f9dd91.jpg

АФИНЫ, 14 апр – РИА Новости. При вакцинации препаратом Johnson & Johnson от коронавируса следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививки, считает эпидемиолог, профессор медицинского факультета Афинского университета имени Каподистрии Афина Лину.Соединенные Штаты накануне рекомендовали приостановить вакцинацию вакциной Johnson & Johnson "из соображений предосторожности" до расследования шести случаев тромбоза и снижения количества тромбоцитов у женщин через несколько дней после вакцинации. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась. В США вакцину J&J получили более 6,8 миллиона человек. Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.Вакцинация препаратом Johnson & Johnson начинается в Греции с понедельника, 19 апреля. В Грецию 33 600 доз вакцины доставят в среду."Следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививку, поскольку это (тромбозы), похоже, связано с использованием противозачаточных таблеток", - сказала профессор Лину РИА Новости.По ее мнению, в Греции необходимо пересмотреть применение данной вакцины."Это вызывает беспокойство, Комитет по вакцинации должен пересмотреть свое мнение", - сказала она.

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728136562.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, johnson & johnson, греция, в мире