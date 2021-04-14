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В Греции посоветовали молодым женщинам отказаться от прививки J&J
В Греции посоветовали молодым женщинам отказаться от прививки J&J
При вакцинации препаратом Johnson & Johnson от коронавируса следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививки, считает эпидемиолог, профессор РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:33
2021-04-14T10:33
2021-04-14T10:33
распространение коронавируса
здоровье - общество
johnson & johnson
греция
в мире
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АФИНЫ, 14 апр – РИА Новости. При вакцинации препаратом Johnson & Johnson от коронавируса следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививки, считает эпидемиолог, профессор медицинского факультета Афинского университета имени Каподистрии Афина Лину.Соединенные Штаты накануне рекомендовали приостановить вакцинацию вакциной Johnson & Johnson "из соображений предосторожности" до расследования шести случаев тромбоза и снижения количества тромбоцитов у женщин через несколько дней после вакцинации. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась. В США вакцину J&J получили более 6,8 миллиона человек. Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.Вакцинация препаратом Johnson & Johnson начинается в Греции с понедельника, 19 апреля. В Грецию 33 600 доз вакцины доставят в среду."Следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививку, поскольку это (тромбозы), похоже, связано с использованием противозачаточных таблеток", - сказала профессор Лину РИА Новости.По ее мнению, в Греции необходимо пересмотреть применение данной вакцины."Это вызывает беспокойство, Комитет по вакцинации должен пересмотреть свое мнение", - сказала она.
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здоровье - общество, johnson & johnson, греция, в мире
АФИНЫ, 14 апр – РИА Новости. При вакцинации препаратом Johnson & Johnson от коронавируса следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививки, считает эпидемиолог, профессор медицинского факультета Афинского университета имени Каподистрии Афина Лину.
Соединенные Штаты накануне рекомендовали приостановить вакцинацию вакциной Johnson & Johnson "из соображений предосторожности" до расследования шести случаев тромбоза и снижения количества тромбоцитов у женщин через несколько дней после вакцинации. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась. В США вакцину J&J получили более 6,8 миллиона человек. Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.
Вакцинация препаратом Johnson & Johnson начинается в Греции с понедельника, 19 апреля. В Грецию 33 600 доз вакцины доставят в среду.
"Следует учитывать возраст и пол людей, которым будут делать прививку, поскольку это (тромбозы), похоже, связано с использованием противозачаточных таблеток", - сказала профессор Лину РИА Новости.
По ее мнению, в Греции
необходимо пересмотреть применение данной вакцины.
"Это вызывает беспокойство, Комитет по вакцинации должен пересмотреть свое мнение", - сказала она.
"В настоящее время молодые женщины в возрасте 40 лет и младше не должны вакцинироваться" вакциной Johnson & Johnson
, молодых женщин "следует вакцинировать одной из других вакцин", полагает Лину.