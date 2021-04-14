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Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии
Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии
Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:35
2021-04-14T19:35
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным СК, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, не менее трех раз ударил полицейского ногой в область головы и туловища и после этого скрылся. Подчеркивается, что на допросе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии

19:35 14.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ... Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова.

По данным СК, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, не менее трех раз ударил полицейского ногой в область головы и туловища и после этого скрылся. Подчеркивается, что на допросе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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