Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ... Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова.
По данным СК, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, не менее трех раз ударил полицейского ногой в область головы и туловища и после этого скрылся. Подчеркивается, что на допросе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.