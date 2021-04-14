https://ria.ru/20210414/prigovor-1728309720.html

Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии

Мужчине, ударившему силовика на незаконной акции, дали два года колонии

Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

2021-04-14T19:35

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мужчину, ударившего полицейского на несогласованной акции 23 января в Москве, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным СК, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, не менее трех раз ударил полицейского ногой в область головы и туловища и после этого скрылся. Подчеркивается, что на допросе мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. Помимо административных, возбуждены и уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия