https://ria.ru/20210414/prigovor-1728267399.html

Житель Тобольска получил срок за "минирование" администрации президента

Житель Тобольска получил срок за "минирование" администрации президента

Тобольский городской суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который пьяным позвонил в администрацию президента РФ и заявил о... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:19

2021-04-14T16:19

2021-04-14T16:19

россия

тобольск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Тобольский городской суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который пьяным позвонил в администрацию президента РФ и заявил о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба суда.По версии следствия, около полуночи 20 декабря 2020 года пьяный тоболяк позвонил со своего мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента России и заявил оператору о готовящемся взрыве. Как уточнили в суде, сообщение было заведомо ложным, мужчину вычислили и задержали оперативники."Тобольский городской суд накануне вынес приговор ранее судимому за имущественные преступления 20-летнему горожанину. Он обвинялся в ложном сообщении о теракте. С учетом прошлой непогашенной судимости и тяжести вновь совершенного преступления парень получил три года лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210316/minirovanie-1601549221.html

россия

тобольск

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2021

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россия, тобольск, происшествия