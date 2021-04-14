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Мужчина получил 11 лет за склонение подростка к наркотикам
Мужчина получил 11 лет за склонение подростка к наркотикам
Суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима за гибель в Москве от передозировки 15-летней девочки, которую он уговорил попробовать... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:19
2021-04-14T13:19
2021-04-14T13:19
россия
юлия иванова
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима за гибель в Москве от передозировки 15-летней девочки, которую он уговорил попробовать наркотики, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, 20-летний юноша признан виновным в "склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", "незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего".Как установлено, в ноябре 2020 года юноша, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, уговорил 15-летнюю девочку их употребить. Она умерла от передозировки, когда вернулась домой в квартиру на Тихорецком бульваре в Москве.Она добавила, что юноша признал свою вину.
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россия, юлия иванова, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима за гибель в Москве
от передозировки 15-летней девочки, которую он уговорил попробовать наркотики, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
По ее словам, 20-летний юноша признан виновным в "склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", "незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего".
Как установлено, в ноябре 2020 года юноша, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, уговорил 15-летнюю девочку их употребить. Она умерла от передозировки, когда вернулась домой в квартиру на Тихорецком бульваре в Москве.
"Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
Она добавила, что юноша признал свою вину.