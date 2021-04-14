https://ria.ru/20210414/prigovor-1728224429.html

Мужчина получил 11 лет за склонение подростка к наркотикам

Мужчина получил 11 лет за склонение подростка к наркотикам

Суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима за гибель в Москве от передозировки 15-летней девочки, которую он уговорил попробовать... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:19

2021-04-14T13:19

2021-04-14T13:19

россия

юлия иванова

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Суд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима за гибель в Москве от передозировки 15-летней девочки, которую он уговорил попробовать наркотики, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, 20-летний юноша признан виновным в "склонении к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей", "незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего".Как установлено, в ноябре 2020 года юноша, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, уговорил 15-летнюю девочку их употребить. Она умерла от передозировки, когда вернулась домой в квартиру на Тихорецком бульваре в Москве.Она добавила, что юноша признал свою вину.

https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html

россия

москва

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россия, юлия иванова, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия