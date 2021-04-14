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Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом
Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом
Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:00
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россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мосгортранс
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы.По данным МЧС России, сообщение о столкновении автобуса с мачтой освещения по Марксистской улице, дом 4 поступило в 07:37.Предварительной причиной ДТП с автобусом на Марксистской улице в Москве назвали инфаркт у водителя, сообщает столичный дептранс.Серьезных травм у пострадавших в результате ДТП на Марксистской улице в Москве нет, ушибы получили семь человек, сообщает ведомство.Добавляется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по инциденту.
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россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосгортранс, происшествия

Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом

09:00 14.04.2021 (обновлено: 11:14 14.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на Марксистской улице в Москве
Последствия столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на Марксистской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы.
По данным МЧС России, сообщение о столкновении автобуса с мачтой освещения по Марксистской улице, дом 4 поступило в 07:37.
Предварительной причиной ДТП с автобусом на Марксистской улице в Москве назвали инфаркт у водителя, сообщает столичный дептранс.

"Предварительная причина произошедшего — инфаркт у водителя", — говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Серьезных травм у пострадавших в результате ДТП на Марксистской улице в Москве нет, ушибы получили семь человек, сообщает ведомство.

"Пострадали семь человек. Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывается необходимая помощь", — говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Добавляется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по инциденту.
 
РоссияАвтоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосгортрансПроисшествия
 
 
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