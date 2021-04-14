https://ria.ru/20210414/prichina-1728180129.html
Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом
Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом
Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:00
2021-04-14T09:00
2021-04-14T11:14
россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мосгортранс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728192885_0:356:2730:1892_1920x0_80_0_0_8966de817f29ec59d549eed0ec9e8251.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы.По данным МЧС России, сообщение о столкновении автобуса с мачтой освещения по Марксистской улице, дом 4 поступило в 07:37.Предварительной причиной ДТП с автобусом на Марксистской улице в Москве назвали инфаркт у водителя, сообщает столичный дептранс.Серьезных травм у пострадавших в результате ДТП на Марксистской улице в Москве нет, ушибы получили семь человек, сообщает ведомство.Добавляется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по инциденту.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728192885_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a72294f43ed9a6792bc848adc14a5822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосгортранс, происшествия