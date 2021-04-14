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Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом

Дептранс Москвы назвал причину ДТП с автобусом

Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:00

2021-04-14T09:00

2021-04-14T11:14

россия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

мосгортранс

происшествия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения на Марксистской улице в Москве, резко стало плохо, что и стало причиной ДТП, сообщает Дептранс Москвы.По данным МЧС России, сообщение о столкновении автобуса с мачтой освещения по Марксистской улице, дом 4 поступило в 07:37.Предварительной причиной ДТП с автобусом на Марксистской улице в Москве назвали инфаркт у водителя, сообщает столичный дептранс.Серьезных травм у пострадавших в результате ДТП на Марксистской улице в Москве нет, ушибы получили семь человек, сообщает ведомство.Добавляется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по инциденту.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мосгортранс, происшествия