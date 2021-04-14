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Туризм
https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html
Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут
Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут
Новый пешеходный маршрут под названием "Лесная тропа Балтии" соединит национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T00:26
2021-04-14T00:26
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новый пешеходный маршрут под названием "Лесная тропа Балтии" соединит национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает ЕвроПульс. Он протянется на более чем две тысячи километров от польско-литовской границы до столицы Эстонии Таллина. Тропа пройдет через леса, сельскую местность и неподалеку от пляжей трех балтийских стран.Весь путь от начала до конца займет более 100 дней. Через каждые 20 километров, которые можно пройти примерно за один день, предусмотрены места для остановки с жильем и транспортом.
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литва, туризм, маршруты, новости - туризм, эстония, латвия, таллин

Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут

00:26 14.04.2021
 
© Flickr / Artūrs GedvilloЛатвийское побережье
Латвийское побережье - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Flickr / Artūrs Gedvillo
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новый пешеходный маршрут под названием "Лесная тропа Балтии" соединит национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает ЕвроПульс.
Он протянется на более чем две тысячи километров от польско-литовской границы до столицы Эстонии Таллина. Тропа пройдет через леса, сельскую местность и неподалеку от пляжей трех балтийских стран.
Весь путь от начала до конца займет более 100 дней. Через каждые 20 километров, которые можно пройти примерно за один день, предусмотрены места для остановки с жильем и транспортом.
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