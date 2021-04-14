https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html

Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут

Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут

Новый пешеходный маршрут под названием "Лесная тропа Балтии" соединит национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T00:26

2021-04-14T00:26

2021-04-14T00:26

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новый пешеходный маршрут под названием "Лесная тропа Балтии" соединит национальные парки Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает ЕвроПульс. Он протянется на более чем две тысячи километров от польско-литовской границы до столицы Эстонии Таллина. Тропа пройдет через леса, сельскую местность и неподалеку от пляжей трех балтийских стран.Весь путь от начала до конца займет более 100 дней. Через каждые 20 километров, которые можно пройти примерно за один день, предусмотрены места для остановки с жильем и транспортом.

https://ria.ru/20210406/fadeev-1603415662.html

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литва, туризм, маршруты, новости - туризм, эстония, латвия, таллин