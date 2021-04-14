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В Минприроды рассказали об охране Дома правительства ястребами
В Минприроды рассказали об охране Дома правительства ястребами
Минприроды продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве от засилья ворон и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:37
2021-04-14T10:39
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
москва
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минприроды продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве от засилья ворон и голубей, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Минприроды прекратило финансирование программы орнитологической безопасности, которая предусматривает использование хищных птиц для борьбы с воронами и голубями."Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, по состоянию на 13 апреля 2021 года, денежные средства в сумме 21,3 миллиона рублей по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № ДГ-П42-3125 находятся на лицевом счете Минприроды России. Указанные средства Минприроды России были спланированы в 2020 году на финансовый 2021 год.В министерстве отмечают, что в настоящее время сформировано техническое задание на 21,3 миллиона рублей для проведения конкурсных процедур по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году. Денежные средства будут доведены до исполнителя не позднее 01 июня 2021 (с учетом погашения долга по работам за 5 месяцев 2021), отметили в ведомстве.
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), москва, экономика

В Минприроды рассказали об охране Дома правительства ястребами

10:37 14.04.2021 (обновлено: 10:39 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минприроды продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве от засилья ворон и голубей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Минприроды прекратило финансирование программы орнитологической безопасности, которая предусматривает использование хищных птиц для борьбы с воронами и голубями.
"Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, по состоянию на 13 апреля 2021 года, денежные средства в сумме 21,3 миллиона рублей по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № ДГ-П42-3125 находятся на лицевом счете Минприроды России. Указанные средства Минприроды России были спланированы в 2020 году на финансовый 2021 год.
В министерстве отмечают, что в настоящее время сформировано техническое задание на 21,3 миллиона рублей для проведения конкурсных процедур по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году. Денежные средства будут доведены до исполнителя не позднее 01 июня 2021 (с учетом погашения долга по работам за 5 месяцев 2021), отметили в ведомстве.
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