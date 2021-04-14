https://ria.ru/20210414/pravitelstvo-1728193468.html
В Минприроды рассказали об охране Дома правительства ястребами
В Минприроды рассказали об охране Дома правительства ястребами
Минприроды продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве от засилья ворон и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:37
2021-04-14T10:37
2021-04-14T10:39
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2d2268cfbaf5ed4c8bc9451f4b8a1ba1.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минприроды продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве от засилья ворон и голубей, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Минприроды прекратило финансирование программы орнитологической безопасности, которая предусматривает использование хищных птиц для борьбы с воронами и голубями."Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, по состоянию на 13 апреля 2021 года, денежные средства в сумме 21,3 миллиона рублей по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № ДГ-П42-3125 находятся на лицевом счете Минприроды России. Указанные средства Минприроды России были спланированы в 2020 году на финансовый 2021 год.В министерстве отмечают, что в настоящее время сформировано техническое задание на 21,3 миллиона рублей для проведения конкурсных процедур по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году. Денежные средства будут доведены до исполнителя не позднее 01 июня 2021 (с учетом погашения долга по работам за 5 месяцев 2021), отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20200710/1574176562.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_d989c17ac00d090579e985dc85382148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), москва, экономика
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минприроды
продолжит финансировать программу использования специально обученных хищных птиц для охраны здания Дома правительства РФ в Москве
от засилья ворон и голубей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Минприроды прекратило финансирование программы орнитологической безопасности, которая предусматривает использование хищных птиц для борьбы с воронами и голубями.
"Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, по состоянию на 13 апреля 2021 года, денежные средства в сумме 21,3 миллиона рублей по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации
от 31.03.2020 № ДГ-П42-3125 находятся на лицевом счете Минприроды России. Указанные средства Минприроды России были спланированы в 2020 году на финансовый 2021 год.
В министерстве отмечают, что в настоящее время сформировано техническое задание на 21,3 миллиона рублей для проведения конкурсных процедур по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году. Денежные средства будут доведены до исполнителя не позднее 01 июня 2021 (с учетом погашения долга по работам за 5 месяцев 2021), отметили в ведомстве.