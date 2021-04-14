https://ria.ru/20210414/pozhilye-1728174363.html
Пожилым россиянам дали совет по подготовке к дачному сезону
Пожилым россиянам дали совет по подготовке к дачному сезону
Пожилым людям стоит постепенно восстанавливать двигательный режим в преддверии дачного сезона, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, пить... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T06:17
2021-04-14T06:17
2021-04-14T10:06
надежда рунихина
россия
пожилые
здоровье
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96407/03/964070386_0:144:2760:1697_1920x0_80_0_0_25411f2f8cd48d0b275ee46fe6f2cc80.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пожилым людям стоит постепенно восстанавливать двигательный режим в преддверии дачного сезона, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, пить достаточно воды и не забывать о приеме лекарственных препаратов без ограничений, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По ее словам, стоит обратить особое внимание на защиту от яркого солнечного света. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается в коже людей, стоит помнить, что влияние солнца на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым."Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара. Как только начнется дачный сезон и предстоит поездка в сельскую местность, не забывать о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды, и если будут жаркие дни, то это специально еще контролировать, и выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня", - уточнила специалист.Рунихина подчеркнула, что обязательно нужно продолжить прием всех лекарственных препаратов, без каких-то либо ограничений, без снижений дозировки, изменение дозировки может быть только после обсуждения с лечащим врачом, если он будет рекомендовать снижение того или другого препарата."Контролируйте свою физическую активность, без каких-либо чрезмерных физических нагрузок. И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни", - заключила гериатр.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html
https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/96407/03/964070386_154:0:2607:1840_1920x0_80_0_0_fa7a044a22661f19e38ec4894aa7549c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежда рунихина, россия, пожилые, здоровье, москва, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Пожилым людям стоит постепенно восстанавливать двигательный режим в преддверии дачного сезона, защищать глаза, кожу лица и тела от яркого солнца, пить достаточно воды и не забывать о приеме лекарственных препаратов без ограничений, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина
.
"Весной сняли ограничения для пожилых пациентов, двигательный режим постепенно восстанавливается, и в преддверии дачного сезона я хотела бы напомнить пожилым людям о том, что любая физическая активность требует подготовки. То есть сейчас очень важно использовать это время для постепенного аккуратного расширения своей физической активности, постепенно увеличивать объём физических нагрузок, выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы", - рассказала Рунихина.
По ее словам, стоит обратить особое внимание на защиту от яркого солнечного света. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается в коже людей, стоит помнить, что влияние солнца на кожу в пожилом возрасте не всегда может быть здоровым.
"Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара. Как только начнется дачный сезон и предстоит поездка в сельскую местность, не забывать о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды, и если будут жаркие дни, то это специально еще контролировать, и выпивать от 1,5 до 2 литров воды в течение дня", - уточнила специалист.
Рунихина подчеркнула, что обязательно нужно продолжить прием всех лекарственных препаратов, без каких-то либо ограничений, без снижений дозировки, изменение дозировки может быть только после обсуждения с лечащим врачом, если он будет рекомендовать снижение того или другого препарата.
"Контролируйте свою физическую активность, без каких-либо чрезмерных физических нагрузок. И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни", - заключила гериатр.