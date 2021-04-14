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На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 миллионов евро пожертвований
На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 миллионов евро пожертвований
Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:54
2021-04-14T17:04
нотр-дам (собор парижской богоматери)
пожар в соборе парижской богоматери
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году."Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", - сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате.Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.Глава минкульта заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
https://ria.ru/20201216/notr-dam-1589574531.html
https://ria.ru/20200415/1570094216.html
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нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция, в мире

На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 миллионов евро пожертвований

16:54 14.04.2021 (обновлено: 17:04 14.04.2021)
 
© AFP 2021 / Anne-Christine PoujoulatРеставрация собора Парижской Богоматери
Реставрация собора Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году.
"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", - сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате.
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Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.
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В Германии собрали почти полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
 
Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
 
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