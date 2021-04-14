https://ria.ru/20210414/pozhertvovaniya-1728276987.html

На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 миллионов евро пожертвований

На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 миллионов евро пожертвований

Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:54

2021-04-14T16:54

2021-04-14T17:04

нотр-дам (собор парижской богоматери)

пожар в соборе парижской богоматери

эммануэль макрон

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278983_0:208:3038:1917_1920x0_80_0_0_3bb1fc6d133a16fd059024eb655bd8e2.jpg

ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году."Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", - сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате.Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.Глава минкульта заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

https://ria.ru/20201216/notr-dam-1589574531.html

https://ria.ru/20200415/1570094216.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотр-дам (собор парижской богоматери), пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция, в мире