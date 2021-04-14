https://ria.ru/20210414/pozhar-1728317262.html

При пожаре в общежитии в Кемерово пострадала женщина

При пожаре в общежитии в Кемерово пострадала женщина

Женщина пострадала при пожаре в общежитии в Кировском районе Кемерово, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:44

2021-04-14T20:44

2021-04-14T20:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 14 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре в общежитии в Кировском районе Кемерово, она госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.Как сообщается на сайте регионального главка ГУ МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже здания. К месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны. Уточняется, что 178 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС. Еще 42 человека, из которых 18 детей, с помощью специальных спасательных устройств были эвакуированы по лестничным маршам. В ведомстве уточнили, что источник возгорания был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 24,5 квадратных метра. В ликвидации были задействованы 12 единиц техники и 42 человека. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем."Пострадала одна женщина 1956 года (рождения), она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Один человек на месте отказался от помощи, второго доставили в больницу, продиагностировали и отпустили", – сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728197089.html

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия