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В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:55
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россия
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным ведомства, пожар в жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа случился в среду. В обгоревшем строении найдены тела четверых человек.Уточняется, что сейчас сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия, назначают экспертизы для выяснения личностей погибших, а также причин и обстоятельств возникновения пожара.
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россия, пермский край, происшествия

В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме

10:55 14.04.2021 (обновлено: 10:57 14.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Пермскому краюТушение пожара в Осинском городском округе Пермского края
Тушение пожара в Осинском городском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, пожар в жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа случился в среду. В обгоревшем строении найдены тела четверых человек.
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В Воронежской области ликвидировали пожар, где сгорели 12 домов
"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего...", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия, назначают экспертизы для выяснения личностей погибших, а также причин и обстоятельств возникновения пожара.
 
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