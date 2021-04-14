В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме
10:55 14.04.2021 (обновлено: 10:57 14.04.2021)
© Фото : ГУ МЧС РФ по Пермскому краюТушение пожара в Осинском городском округе Пермского края
© Фото : ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, пожар в жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа случился в среду. В обгоревшем строении найдены тела четверых человек.
"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего...", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия, назначают экспертизы для выяснения личностей погибших, а также причин и обстоятельств возникновения пожара.