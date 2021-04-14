https://ria.ru/20210414/pozhar-1728197089.html

В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В Пермском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:55

2021-04-14T10:55

2021-04-14T10:57

россия

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели четырех человек при пожаре в частном доме в деревне на юге Пермского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным ведомства, пожар в жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа случился в среду. В обгоревшем строении найдены тела четверых человек.Уточняется, что сейчас сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия, назначают экспертизы для выяснения личностей погибших, а также причин и обстоятельств возникновения пожара.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728179534.html

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пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пермский край, происшествия