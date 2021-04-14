Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html
Аналитики связали рост числа военных США в ФРГ с "Северным потоком — 2"
Аналитики связали рост числа военных США в ФРГ с "Северным потоком — 2"
Увеличение американского военного контингента в ФРГ призвано повлиять на решение Берлина отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток 2", считают РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:47
2021-04-14T13:48
allseas
северный поток — 2
ллойд остин
дональд трамп
нато
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ призвано повлиять на решение Берлина отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток 2", считают аналитики.Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.Глава движения за прекращение войн World BEYOND War Дэвид Свонсон заявил РИА Новости, что президент Джо Байден, скорее всего, рассматривает усиление контингента США в ФРГ как "возможный пряник, который может повлиять на решение ФРГ отказаться от реализации проекта "Северный поток 2".По словам профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро, увеличение военного контингента США в ФРГ является символическим жестом. "Я не думаю, что 500 солдат будут иметь какое-либо значение в рамках военной стратегии, будь то в Германии или на Украине. Поэтому это кажется мне чисто символическим", - сообщил РИА Новости профессор.Свонсон отметил, что этим поступком Байден может пытаться восстановить падающее влияние и престиж США в Германии, а также действия нынешнего президента США можно рассматривать как упрек его предшественнику Дональду Трампу, который вывел из Германии около 12 тысяч военнослужащих за невыполнение ФРГ обязательств по НАТО."Это очень анти-Трамповский ход, поскольку он (Трамп - ред.) стремился к сокращению контингента, а Байден поступил наоборот", - заявил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210413/kontingent-1728162725.html
https://ria.ru/20210413/potok-1728070846.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
allseas, северный поток — 2, ллойд остин, дональд трамп, нато, джо байден, сша, украина, в мире

Аналитики связали рост числа военных США в ФРГ с "Северным потоком — 2"

13:47 14.04.2021 (обновлено: 13:48 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ призвано повлиять на решение Берлина отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток 2", считают аналитики.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 22:47
Правозащитник назвал причину увеличения контингента США в Германии
Глава движения за прекращение войн World BEYOND War Дэвид Свонсон заявил РИА Новости, что президент Джо Байден, скорее всего, рассматривает усиление контингента США в ФРГ как "возможный пряник, который может повлиять на решение ФРГ отказаться от реализации проекта "Северный поток 2".
По словам профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро, увеличение военного контингента США в ФРГ является символическим жестом. "Я не думаю, что 500 солдат будут иметь какое-либо значение в рамках военной стратегии, будь то в Германии или на Украине. Поэтому это кажется мне чисто символическим", - сообщил РИА Новости профессор.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 13:59
В Германии связали "поведение России" с работой "Северного потока — 2"
Свонсон отметил, что этим поступком Байден может пытаться восстановить падающее влияние и престиж США в Германии, а также действия нынешнего президента США можно рассматривать как упрек его предшественнику Дональду Трампу, который вывел из Германии около 12 тысяч военнослужащих за невыполнение ФРГ обязательств по НАТО.
"Это очень анти-Трамповский ход, поскольку он (Трамп - ред.) стремился к сокращению контингента, а Байден поступил наоборот", - заявил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasСеверный поток — 2Ллойд ОстинДональд ТрампНАТОДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния