https://ria.ru/20210414/potok-1728230567.html

Аналитики связали рост числа военных США в ФРГ с "Северным потоком — 2"

Аналитики связали рост числа военных США в ФРГ с "Северным потоком — 2"

Увеличение американского военного контингента в ФРГ призвано повлиять на решение Берлина отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток 2", считают РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:47

2021-04-14T13:47

2021-04-14T13:48

allseas

северный поток — 2

ллойд остин

дональд трамп

нато

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Увеличение американского военного контингента в ФРГ призвано повлиять на решение Берлина отказаться от поддержки проекта газопровода "Северный поток 2", считают аналитики.Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.Глава движения за прекращение войн World BEYOND War Дэвид Свонсон заявил РИА Новости, что президент Джо Байден, скорее всего, рассматривает усиление контингента США в ФРГ как "возможный пряник, который может повлиять на решение ФРГ отказаться от реализации проекта "Северный поток 2".По словам профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро, увеличение военного контингента США в ФРГ является символическим жестом. "Я не думаю, что 500 солдат будут иметь какое-либо значение в рамках военной стратегии, будь то в Германии или на Украине. Поэтому это кажется мне чисто символическим", - сообщил РИА Новости профессор.Свонсон отметил, что этим поступком Байден может пытаться восстановить падающее влияние и престиж США в Германии, а также действия нынешнего президента США можно рассматривать как упрек его предшественнику Дональду Трампу, который вывел из Германии около 12 тысяч военнослужащих за невыполнение ФРГ обязательств по НАТО."Это очень анти-Трамповский ход, поскольку он (Трамп - ред.) стремился к сокращению контингента, а Байден поступил наоборот", - заявил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210413/kontingent-1728162725.html

https://ria.ru/20210413/potok-1728070846.html

сша

украина

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allseas, северный поток — 2, ллойд остин, дональд трамп, нато, джо байден, сша, украина, в мире